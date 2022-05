Nem csak Micimackó gyilkolássza a népet

Év elején szabadon felhasználhatóvá váltak A. A. Milne ismert karakterei és történetei, ami nem várt következményekkel járt. Mint erről már hírt adott az Index, a Micimackó: Vér és Méz című slasher (darabolós) horrorfilm első képei megérkeztek az internetre, és az alkotás egyből bekerült a felkapott témák közé a Twitteren. Az első filmes rendező, Rhys Frake-Waterfield egészen másképp képzeli el a plüssmackót, mint előtte bárki. Azt nem lehet tudni, hogy a gyilkosok csak a karaktereket ábrázoló maszkokat viselik-e, vagy valóban ember-állat hibridekről van szó. Az viszont biztos, hogy ennél elvetemültebb ötletet nagyon régen láttunk a horror műfajban.

First look at horror film ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey.’ pic.twitter.com/UhVFp0S41h — Pop Crave (@PopCrave) May 26, 2022

Hozzá kell tenni azonban, hogy nem ez az első, amikor ismert meséből horrorfilmet csinálnak. Természetesen a Grimm testvérek történetei eredetileg is tele voltak erőszakkal és vérrel, és Hans Christian Andersen meséi sem a vidám befejezésekről híresek. Az 1997-es Hófehérke – A terror meséjét a Disney tündérmeséjével ellentétben az eredeti Grimm-történet ihlette, ami meg is látszik, hiszen a szextől kezdve a sátánista rituáléig minden van benne. A gonosz mostohát pedig a horror műfaj egyik legnépszerűbb színésznője, Sigourney Weaver alakítja. De nem is kell ennyire visszamennünk az időben, hogy hasonló produkciókat találjunk.

A lengyel horrormusical, A csábítás A kis hableány történetét dolgozza fel, amiben egy sellő ikerpár került a főszerepbe. Egyikük hozza is az elvárt, tündérmesébe illő, embereket szerető, szerelmes karaktert, azonban a másik inkább vérre szomjazik. A film felhasználja az eredeti Andersen-sztori elemeit, és átrakja egy sztriptízbárba a 80-as évek Varsójában.

Az egyik legbrutálisabb átirat mégis a Piroska és a farkasból készült a fiatal Reese Witherspoonnal a főszerepben. Az 1996-os Pokolsztráda teljesen elveti a tündérmesei elemeket, és inkább a való világ borzalmait mutatja be. A filmben Piroska karaktere egy fiatal bűnöző, aki épp a felügyeletére kirendelt szociális gondozója elől menekül a nagymamájához. A lányt eközben egy szadista sorozatgyilkos (Kiefer Sutherland) próbálja levadászni, ám mikor a főszereplő szembeszáll vele, és lelövi, már nemcsak a megszállott gyilkossal, de a börtön viszontagságaival is meg kell küzdenie.

Ezeken kívül készült már dél-koreai misztikus horror és vudu zombifilm is a Hamupipőkéből. Ott van még a mára már kultfilmnek számító horrorkomédia, a kedves mézeskalács figura karakterét felhasználó Gingerdead Man és a kritikusok által agyondicsért 2020-as Juliska és Jancsi Sophia Lillis főszereplésével.

A Micimackó: Vér és Méz abban különbözik a fentiektől, hogy A. A. Milne eredeti meséje teljes mértékben gyerekeknek szól a Grimm testvérek és Andersen történeteivel ellentétben. Bár az is igaz, hogy az interneten rengeteg konspirációs teória kering Róbert Gida, Micimackó, Füles, Malacka és a többiek kalandjairól. Ilyen például az a teória, hogy minden karakter egy-egy mentális betegséget mutat be. Micimackó étkezési zavaros, Malacka szorongással küzd, Füles depressziós, Tigris ADHD-s (figyelemhiányos hiperaktivitási zavar), Nyuszi OCD-s (kényszerbetegség), Róbert Gida pedig skizofrén, és a mesebeli karakterek csak az ő hallucinációi. Innen már csak egy lépés, és talán is nem meglepő, hogy a Százholdas Pagony egy jó kis kaszabolós horror színhelyévé válik.