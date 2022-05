Túlélők nyomában a New York Hungary L!ve Festival résztvevői

Magyarok lepték el a szállodát New Yorkban, ahol a Titanic-túlélőktől kezdve a kábítószerfüggő alakokon át még RuPaul drag queen is lakott. Helyszíni tudósítás.

Mintha egy Wes Anderson-mozi díszletében kerülnénk, ahogy belépünk a szálloda ajtaján. A színek kevésbé pasztellek, de a szimmetriák, a stílus, a hangulat megegyezik A Grand Budapest Hotel rendezőjének ízlésével. A Hungary L!ve Festival résztvevőivel a The Jane hotelben szálltunk meg, ami Manhattan West Village negyedében található, és mint kiderült, elég izgalmas a története.

Az American Seamen's Friend Society Tengerészotthona és Intézete William Alciphron Boring tervei alapján épült 1908-ban. Építésével a társaságnak az volt a célja, hogy civilizáltabbá tegyék a Hudson folyó mólóit és környékét, ahol a hajókról éppen csak leugrott tengerészek — fogalmazzunk úgy — kevésbé konszolidáltan mulattak.

Az egyik legelső információ, ami megütötte a fülemet, hogy 1912-ben a Titanic túlélői ebben a szállodában szálltak meg, miután újra elérték a szárazföldet. Itt hallgatták ki az életben maradt utasokat, akiket a katasztrófa helyszínéről a Carpathia hajó szállított New Yorkba. A legénység életben maradt tagjai négy nappal a tragédia után megemlékezést tartottak a szállodában. Amikor az elsüllyeszthetetlennek hitt hajó rácáfolt pompás jelzőjére, a legénység tagjai nincstelenné váltak, a New York-i lakosok pedig pénzt és ruhákat kezdtek el szállítani a számukra az épületbe.

Később a Seamen's Friend Society eladta az épületet A YMCA (Young Men's Christian Association) a világ különböző részein működő nonprofit közösségi szolgáltató szervezetnek, az intézmény ekkor kapta a The Jane West nevet. Miután a szervezet beszüntette működését a The Jane Westben, a kétezres évek elejéig enyhén szólva hánytatott sorsa lett a hotelnek.

A neoklasszikus épület durva hírnévre tett szert, apró szobáit kábítószerfüggők és prostituáltak bérelték.

Ám mindezek ellenére, vagy talán épp ezért a szálloda New York belvárosi bohém kultúrájának szerves részévé vált. Az aula, ami ma a The Jane Ballroom nevet viseli, a 80-as és 90-es években egy ideig színházként működött, és olyan off-Broadway előadásoknak adott otthont, mint a Hedwig és a Mérges Csonk, amit 1988-ban mutattak be a The Jane Street Theatre-ben, és elég nagy siker lett.

Ebben az időszakban lakott hosszú távon a The Jane hotelben RuPaul színész, drag queen.

A sztár akkoriban csak álmodott a hírnévről, ma viszont már az egyik leghíresebb előadó a saját területén. A The Jane recepcióján egy itt dolgozó hölgy mesélt nekem a szállodáról, aki RuPaul történeténél könnyes szemekkel fejtette ki arról a véleményét, hogy a híresség mennyire sokat tett azért, hogy Amerikában az emberek elfogadóbbak legyenek azokkal, akik eltérnek az átlagtól.

A The Jane épületét 2007-ben Sean MacPherson és Eric Goode vásárolta meg, ám nem volt egy leányálom elkezdeni a felújítást. A hotelt akkoriban hosszú távú bérlők lakták, akik havonta körülbelül 200 dollárt fizettek (ez az összeg ma 330 dollár értékén mozog, ami 12 ezer forint körül van). A lakók, amíg csak lehetett, harcoltak a felújítás ellen, de végül sikerült nyélbe ütni a bizniszt. Az épület külsejének nagy része változatlan maradt. Ami nagyon érdekes, és ez ideérkezésünk első estéjén egyértelművé vált, hogy a régi bérlők közül néhányan megmaradtak. Kopottas ajtóik éles kontrasztot alkotnak a felújított szobák újabb, díszesebb ajtajaival.

A szobák igazi hajókabinszerű, néha klausztrofóbikus élményt nyújtanak, csak tengeribetegség nélkül. A fürdők és mellékhelységek az emeletek két oldalán vannak, egészen kulturáltak, csak az jelent sokkos élményt,

amikor az állandó lakókkal fut ott össze az ember, akik úgy járkálnak a The Jane szűk falai között, mintha egy letűnt kor szellemei lennének.

A Hungary L!ve csapata az élő szellemek és a szűkös terek ellenére hamar elkezdett otthonosan mozogni a The Jane hotelben, aminek egyik legnagyobb előnye, hogy Manhattanben található, tehát napközben nagyon könnyű innen bejárni a város nevezetességeit, illetve a fesztiválnak helyet adó színház, a HERE is elég közel van.

