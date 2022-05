„Elment a Király” – így köszönt el az ország Haumann Pétertől

A színész fia, Haumann Máté egy Hamlet-idézettel búcsúzott el édesapjától.

Apu sokat mondogatta az alábbit, mielőtt elment:

HAMLET Tapot se; daczolunk e baljóslattal: hisz egy verébfi sem eshetik le a gondviselés akaratja nélkül. Ha most történik: nem ezután; ha nem ezután, úgy most történik; s ha most meg nem történik, eljő máskor: készen kell rá lenni; addig van. Miután senkinek sincs olyanja, mit itt ne hagyjon: mit árt elébb hagyni el? Ám legyen!

Karácsony Gergely a Facebookon köszönt el a színésztől. Budapest főpolgármestere így fogalmazott:

Óriási veszteség érte a magyar kultúrát, elhunyt Haumann Péter, a Nemzet Színésze, Kossuth- és kétszeres Jászai-díjas, érdemes művész. Az ő színészete esetében minden kiegészítés fosztóképző. Filmszínész, karakterszínész, szinkronszínész… Haumann Péter egyszerűen színész volt, egy a legnagyobbak közül. Mindent tudott, a tragédiától a komédiáig, az operettől a musicalig, a filmtől a sorozaton át a meseszinkronig. Aligha akad olyan generáció ma Magyarországon, akiknek ne adott volna meghatározó élményt valamelyik alakítása. Az elmúlt években fokozatosan, csendben vonult vissza a pályától, a Macskák 1500. előadásán tavaly szeptemberben még utoljára erőt merített a közönség szeretetéből. Ma örökre megpihent. Isten nyugosztalja!

Vujity Tvrtko is megemlékezett Haumann Péterről. „Az egyik legnagyobb volt. Színészként is, Emberként is! Hatalmas alakításai voltak színpadon és filmekben egyaránt! Vele ismét fiatalságunk, életünk egy fontos darabkája távozott a Mennyországba. Sokat vesztettünk a halálával. Rengeteget. Isten Önnel, Művész Úr” – írta a Facebookon.

Erzsébetváros polgármestere, Niedermüller Péter az alábbi sorokkal emlékezett az elhunyt színészről.

Szókratész védőbeszédével robbant be kezdő színészként, 1970-ben, az Andrássy úti 25. Színházban. A Macskák 1500. előadásán lépett fel utoljára, 2021-ben, az Erzsébet körúton, a Madách Színházban. Szombaton hagyott itt minket. Haumann Péter, a Nemzet Színésze, a Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas művész méltósággal viselt hosszú betegség után hunyt el, 81 évesen. A magyar színjátszás meghatározó személyisége volt, nagy alakításaival és kisebb karakterszerepeivel, jellegzetes szinkronhangjával és nem utolsósorban rendezéseivel, valamint határozott vélemény-nyilvánításaival. Szerette kimondani a nagy és kis igazságokat is, ami nyomta a szívét.

A szakma is elbúcsúzott

Haumann Péter 22 évig volt a Katona József Színház társulatának tagja. A teátrum így köszönt el egykori munkatársától:

„Meghalt Haumann Péter, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a nemzet színésze, huszonkét éven át a Katona József Színház társulatának tagja. Halálának híre mély fájdalommal tölt el minket, az együtt töltött évek emlékét szívünkben őrizzük”.

Néha egyetlen mondat többet mond, mint egy hosszú bekezdés. A Centrál Színház csak annyit írt:

Elment a király.

Nagy k-val.

Mellár Tamás közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora megrendülten olvasta a halálhírt.

Mély megrendüléssel olvastam a hírt, hogy nyolcvanegy éves korában elhunyt Haumann Péter Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a nemzet színésze. Hosszasan sorolhatnánk emlékezetes színpadi és filmes szerepeit: ezek közé tartozik a Sok hűhó semmiért Benedekje, a Hamlet Claudiusa vagy éppen Harpagon A fösvényből. Felejthetetlen alakításainak egyike a Patás figurája Rideg Sándor Indul a bakterház című regényének filmes feldolgozásában. A Platón műve alapján készült Szókratész védőbeszéde tette országosan ismertté, s a mű végigkísérte a színészi pályán. Utoljára tavaly láthatta a közönség Tus, a színházi macska szerepében, a Macskák című musical jubileumi előadásában. Nyugodjék békében!

– írta a közösségi médiában.

Mesterházy Attila, az MSZP korábbi elnöke szerint „felfoghatatlan veszteség érte a színész szakmát és minket, rajongókat: elhunyt Haumann Péter. Minden szerepben káprázatos volt legyen az Harpagon vagy a Patás a Bakterházból. A filmjeivel őrizzük emlékét. Részvétem a családjának”.

Novák Katalin köztársasági elnök is elbúcsúzott Haumann Pétertől. A politikus így emlékezett meg a színészről: „Isten nyugosztalja Haumann Péter színészóriást”.

Fájó szívvel búcsúzunk Haumann Pétertől – 1941–2022 (a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színművész, rendező, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja), aki 1966–1970 között a Pécsi Nemzeti Színház társulatának tagja volt és számtalanszor megfordult városunkban a pécsiek legnagyobb örömére. 2010/2011-es évadunkban Joshua Sobol Gettó című színművében Weisskopf szerepét játszotta vendégként (képünkön). Tisztelt Művész Úr, kedves Péter! Köszönjük, hogy velünk voltál. Egy pótolhatatlan, csodálatos embert és művészt veszítettünk el. Emlékedet örökké megőrizzük!

– búcsúzott a színésztől a Pécsi Nemzeti Színház.

(Borítókép: Haumann Péter 2014. november 28-án. Fotó: Kovács Attila / MTI)