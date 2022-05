A kiállítóterek és gyűjtemények teljes erőbedobással készülnek a programsorozatra: koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív eseményekkel, családi programokkal, valamint számos meglepetéssel várják a vendégeket. A Múzeumok Éjszakája kiemelt helyszíne 2022-ben Szolnok lesz.

A Múzeumok Éjszakája mára sokkal több, mint egy szimpla kulturális eseménysorozat, városunkra még inkább igaz ez: olyan közösségépítés, olyan varázslatos időutazás, mely kellően trendi ahhoz, hogy a fiatalabb generációkat is magával ragadja – ahogyan az idei tematika mondja, gomboljuk újra a művészeteket!

– invitálta a látogatókat a rendezvényre Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere.

Szolnokon aznap ingyenesen vehető igénybe a városnéző kisvonat, amellyel bejárhatóak a résztvevő intézmények és különleges programjaik: a 2016-os Év Turisztikai Attrakciója címet elnyerő RepTár repülőit ezúttal például belülről is megtekinthetik az érdeklődők egy zseblámpás túra keretén belül, mégpedig igazi pilótákkal.

A városban épületbejárásokkal, tárlatvezetésekkel, előadásokkal, koncertekkel, filmvetítésekkel, vetélkedőkkel, bemutatókkal, kézműves foglalkozásokkal, bábelőadással, nyereményjátékkal is várják a látogatókat. A templomokban és könyvtárakban egyedülálló tárlatvezetésekkel fogadják a vendégeket, de nyitva lesznek katonai és vasúti létesítmények is, valamint éjszakai vásár és veterán járműkiállítás is színesíti a kínálatot.

Idén nyolc Szolnok környéki település is csatlakozott az eseménysorozathoz.

Abonyban, Besenyszögön, Kengyelen, Rákóczifalván, Martfűn, Szajolban, Tiszaföldváron és Újszászon is változatos programok várják az érdeklődőket.

Lőrincz Tamás olimpiai bajnok szerepe

Számos videó, ajánló és játék is segít a ráhangolódni a Múzeumok Éjszakájára.

Lőrincz Tamás olimpiai, világ- és négyszeres Európa-bajnok kötöttfogású birkózó is feltűnik a jó hangulatú, izgalmas és szórakoztató kisvideókon, hiszen ő a Muzéj 2022-es szóvivője.