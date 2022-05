A jó, a rossz és a zseni – Kvíz a kilencvenkét éves Clint Eastwoodról

Május 31-én ünnepli kilencvenkettedik születésnapját az egyik legnagyobb élő hollywoodi sztár, aki olasz-spanyol-német koprodukciós filmekben kapott először főszerepet. A flegma westernhősként és pisztolyos igazságosztó zsaru karakterében is emblematikussá vált művészt ma már filmrendezőként is a legnagyobbak között tartják számon.

Nem siette az életet, és úgy tűnik, ebben sem tévedett. Középiskolás korában leginkább a zene érdekelte, az is csak szőrmentén. Tanulás helyet inkább dolgozott, és már B-kategóriás filmekben játszott, amikor még felült a kukás autóra, hogy legyen miből fizetnie az albérletét.

Első komoly sikereit egy népszerű western környezetbe helyezett tévésorozatban aratta, ahová úgy került be, hogy elkísérte egy barátját a castingra, és valaki kiszúrta, hogy

annak a srácnak ott hátul olyan cowboyos külseje van.

Aztán jött Sergio Leone, aki három filmet forgatott vele Európában. Eastwood játszotta a titokzatos névtelent, akit nem lehet legyőzni, rezzenéstelen arccal lövöldözi halomra a rosszakat, és csak akkor húzza össze a szemöldökét, ha kilövik a szájából a szivarját.

A dollár trilógiát – Egy maroknyi dollárért, Pár dollárral többért, A jó, a rossz és a csúf – eredetileg olasz nyelven vették fel, csak Európában forgalmazták, ám amikor angolra szinkronizálták és Amerikában is a mozikba került, Clint Eastwood azonnal a legnagyobb sztárok közé reppent.

Piszkos Harryként ugyanolyan arckifejezéssel tesz rendet irdatlan 44-es Magnumját előrántva, mint számtalan vadnyugati szerepében. A Kelly hőseiben már a producerek álma, biztos kasszasikert ígérő sztár a stáblista legelején.

Szavak nélkül is üt

Első saját rendezésű westernfilmjében a fennsíkok csavargójaként lovagol be a vadnyugati városba, és a film elején hosszú percekig csak a lópaták dobogása hallatszik. A magányos lovast mindenki megbámulja, aztán a nyeregből a kocsma előtt leszáll, betér az ivóba, és akkor szólal meg először, amikor whiskeyt rendel. Aztán csak néz, elmegy a borbélyhoz, lelő pár embert, berángat a pajtába egy ledér helyi hölgyet, és még mindig csak a többiek beszélnek. Nem számoltam össze, de az egész filmben összesen lehet talán két tucat tőmondata.

A humorérzéke tehát rendben van. Bronco Billy egyik mondata kamaszkorom óta makacsul vissza-vissza tér a fejembe bizonyos helyzetekben. Az idejétmúlt vadnyugati cirkusz tulajdonosa és fő attrakciója, aki irdatlan Cadillacek között lovagolgat bőr lábszárvédőjében, időről-időre összerántja a szemöldökét, majd odaveti valakinek, aki szerinte kapkodva intézi a dolgokat:

Te mit téblábolsz itt, mint prérikutya a fridzsiderben?

Leszámol a fegyverekkel Nincs bocsánat című búcsúwesternben, majd megrendezi a megrendítő Millió dolláros bébit. Persze abban is magára bízza a férfi főszerepet. Fejet hajt előtte az egész filmes világ, amikor az egykori halálosztó Dirty Harry, vagy Angyalszem a Gran Torinóban rendezőként és színészként is megfogalmazza, miért értelmetlen és gyáva megoldás az erőszak és a fegyver.

És jöjjön most a kvíz

Filmjeiért négy Oscar-díjat kapott, és még Grammy-díjra is jelölték, mert imádja a jazzt, maga is jól zongorázik és filmzenéket is komponál.

Utoljára tavaly rendezte meg A hazaút című filmet, és játszotta el benne az esedékes lassú, öreg cowboyt, de még tele van tervekkel.

Nem lesz könnyű dolga a halálnak, ha egyszer úgy dönt, hogy párbajra hívja.

(Borítókép: Clint Eastwood. Fotó: Bettmann / Getty Images Hungary)