Demeter Szilárd: Van, amikor hullát kell eltakarítani

Rég várt vendége volt a Partizán című műsornak, ahol Gulyás Márton kérdezte Demeter Szilárdot, a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatóját, számos állami és kormányzati program volt és jelenlegi vezetőjét.

Arra a kérdésre, hogy saját magát hogyan határozná meg, Demeter Szilárd így válaszolt: „intellektuális szakmunkás”. Mindez azt jelenti, hogy megpróbál megoldani problémákat. Arra felvetésre, hogy „Mint Mr. Wolf a Ponyvaregényben?”, azt a választ adja:

Nem én mondtam, de igen, azt is, nyilván van, amikor hullát kell eltakarítani, akkor szoktak szólni nekem.

Valahogyan megtalálják a feladatok

Vagyis amikor a kulturális kormányzat úgy látja, hogy bizonyos problémát meg kell oldani, és erősebb akarat, unortodoxnak nevezhető vízió kell hozzá, „akkor általában megtalálnak feladatokkal”. Eddig minden nyáron, amikor elment szabadságra, megcsörrent a telefonja, és egy újabb feladat érkezett. „Valahogy megtalálnak azok a feladatok, amelyekért nincs nagy tülekedés a kultúra különböző szintű vezetői között.”

Ezek jellemzően olyan macerás, konfliktusokkal járó ügyek, amikor „szembe kell fordulnod olykor a saját érték- vagy érdekközösségeddel is”. Demeter szerint nagyon terheltek a viszonyok a magyar elit tagjai között,

én meg nem találkoztam olyan, a magyar elithez tartozó személlyel, aki ne lett volna megsértődve valakire 10-15-20 vagy ezer év távlatából. Ráadásul egzisztenciálisan be vannak ágyazva ezekbe a különböző csoportokba, én meg egyrészt messziről jött ember vagyok, másrészt úgy gondolom, nem nagyon tudnak megkarcolni se ezek a típusú érdekkonfliktusok.

Az Országos Széchényi Könyvtár rendbetétele például, bár kevés ment ki ebből a sajtóba, nem volt egy leányálom, azzal rengeteg probléma volt. A könyvtár öt évig még marad a jelenlegi helyén, hiszen nem épült meg az új ingatlana, 2023-ban viszont átadják a piliscsabai archivális raktárat, ahova ki tudják vinni a nemzeti könyvvagyon törzsállományát.

Az állítás valid

Az interjúban Demeter Szilárd beszélt még arról, hogy mit jelent a teljes Kárpát-medencei magyar kulturális tér megszervezése. Gulyás Márton idézi Szabó Lászlónak, a Teátrumi Társaság titkárának a Kommentárban megjelent, az Index által is szemlézett kultúrpolitikai írását, amely mantraszerűen ismétli azt a központi gondolatot, hogy minden alkotásnak azt kell sugároznia, hogy a világ legjobb dolga magyarnak lenni. Demeter Szilárd szerint ha ez értékítélet, és azt mondja, hogy értékesebb a magyar kultúra, mint a román, a szerb vagy a francia, akkor nem ért vele egyet. Viszont

közpénzt olyan művekre lehet adni, amelyek nem ellentétesek az Alaptörvényben foglaltakkal, például azzal, hogy az apa férfi, az anya nő.

Beszél még Habony Árpádról, arról, hogy kinevezésekor a PIM élén „teljhatalmat” kért, hogy Csák János frissen kinevezett kulturális és innovációs miniszterrel baráti a viszonya, kölcsönösen tisztelik egymást, és arról is, hogy be akart volna-e menni a kulturális kormányzati struktúrába. A válasz az utóbbira az, hogy nem, hiszen már az is szembemegy a személyi ambíciójával, amit jelenleg csinál, ezt is kizárólag az Orbán Viktor iránti elköteleződésből teszi, és ezt csakis fegyelmezett, katonai rendben lehet megtenni.

Arra a kérdésre, hogy Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter-e az orbáni rendszer legfontosabb kultúrpolitikusa, némi gondolkodás után azt válaszolja, hogy „ez valid állítás”.

Szintén kérdésre válaszolva elmondja még, hogy Rogánnak a szövetségese, „katonája csak Orbán Viktor miniszterelnök úrnak vagyok”. Akinek a könyvéért pedig jelenleg a legjobban rajong a kortárs magyar írók közül, az Bereményi Géza.

Az interjú az alábbiakban teljes terjedelmében megtekinthető:

(Borítókép: Demeter Szilárd 2021. március 12-én. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)