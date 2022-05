Both Miklós udvarában idén az orosz–ukrán konfliktusról beszélnek

Úgy tűnik, 2022-ben visszatért a fesztiválozási kedv, így az Ördögkatlan is tárt karokkal várja az érdeklődőket. A programok az előző évekhez hasonlóan minden művészeti ágat magukba foglalnak, és a díszvendégek között pedig szintén jelen lesznek az irodalom, a színház és a zene képviselői. Kollár-Klemencz László íróként, zenészként, filmrendezőként, úgymond összművészként érkezik a fesztiválra díszvendégként, de kint lesz a Fortepan, a Líra Könyv Zrt., a Magyar Nemzeti Múzeum és a Budapesti Bábszínház is.

Érdekesség, hogy a közönség a fesztiválon láthatja utoljára a K2 társulatot, akik tizenkét év után befejezik működésüket. Szintén különlegesség, hogy egyedülálló módon az Ördögkatlanon levetítik a Nemzeti Színházban megrendezett Törőcsik Mari-emlékestről készült filmet. Változás történik Both Miklós udvarában is, ami az ukrán kultúrával foglalkozik. A jelenlegi ukrán–orosz háború miatt a szokástól eltérően nem biztos az ukrán művészek jelenléte a fesztiválon. Both Miklós korábban az Indexnek is nyilatkozott, amiben mesélt a helyzetről, a fesztivál sajtótájékoztatóján pedig külön kiemelte, hogy idén az a célja, hogy szakértők segítségével bemutathassa a konfliktust a közönségnek.

Természetesen a törzsprogramnak nevezhető Dinyés Dániel–Kolonits Klára-féle Operabeavató sem marad el, és a szokásos rockzenekarok is fellépnek, köztük a Hiperkarma, a 30Y és a Carson Coma is.

(Borítókép: Ördögkatlan fesztivál)