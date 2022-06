A páros már egy ideje azonos utakon halad, most is épp az Egyesült Királyságban turnéztak, az ítélet kihirdetése idején. A per végkimenetele egyre szebben körvonalazódott az elmúlt hetekben, így tiszta sor, hogy teljes erővel ráálltak az album promójának megpörgetésére.

A nagy bejelentést Johnny a saját Instagram fiókján osztotta meg még 2020-ban, de a lemez csak idén júliusban fog debütálni. Depp már korábban is játszott együtt világsztárokkal, hisz híres supergroupja, a Hollywood Vampires is pont a lezárások előtt dobta ki második lemezét, amin Alice Cooperrel és az Aerosmith gitáros legendájával, Joe Perryvel muzsikálhatott együtt. A zenekar rengeteg elképesztő világsztárral dolgozott és lépett fel közösen. A teljesség igénye nélkül:

Megjelenik első lemezükön az ACDC énekese, Brian Johnson, az intró szöveg az azóta elhunyt Christopher Lee hangján úszik be, a Come and Get It-ben Sir Paul McCartney szerepel, míg a One / Jump Into the Fire mash-up esetében Dave Grohl dobol, persze élőben szintén különleges előadók adják a fűszert, mint például a Halestorm frontasszonya Lzzy Hale.





Mivel az elmúlt időszakban a vámpírok parkolópályára kerültek, Johhny a virtuóz Jeff Beckel kezdett közösen dolgozni, akivel már egy ideje igen jó barátságot ápol. Jeff Beck, aki a Yarbirds gitárosa volt, majd szólókarrierje kapcsán a Rolling Stone magazin minden idők ötödik legmeghatározóbb gitárosává avatta 2011-ben, szimplán annyival kommentálta az ítéletet a rákövetkező koncertjükön, Gatesheadben, hogy „micsoda eredmény”. Johnny nem tett említést a per kifutásáról a színpadon, helyette inkább Jimi Hendrix és Marvin Gaye dalait tolta, miközben önmagában nyugtázta a napot.

Mielőtt színész lett volna, Depp eredetileg rocksztár akart lenni, ezért is költözött Los Angelesbe sráckorában, ahol a puszta szerencse juttatta a széles vászonra. Ennek ellenére sosem tántorodott el a zenétől és itt-ott mindig képviseltette magát, mint gitáros, vagy énekes. Mikor színészi pályája az elmúlt években kezdett hanyatlani, egyre több ideje jutott a zenére, amit ki is használt. Hoolywood egykor legfoglalkoztatottabb színésze Los Angeles egyik legfelkapottabb rockzenésze lett. Mostanra egyre jobban eszi be magát a szakma ezen vonalán, miközben az Amber Heard elleni perének pozitív végkimenetele ismét kapukat nyit számára a film világában.