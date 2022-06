Felcser Máté: 23 évig drogoztam, elég volt

Amikor a srácok megkérdezték, miért kellett négy évet várni az új Punnany Massif-albumra, Felcser Kiss Tibi szavaival élve azt mondta: Beszippantott a rock ’n’ roll, vagyis az alkohol és a drogok elvették a fókuszt. Máté bevallotta, hogy 17 éves kora óta keményen tolja ezeket a szereket. Közben elhomályosodott az elméje, és belekerült egy olyan örvénybe, ahol mindenbe belekezdett, de befejezni nem tudta projektjeit. Az élményhalmozás közben már nem tudta eldönteni, hogy vajon csak az alkotás folyamatáról van szó, vagy valójában szenvedélybetegséggel küzd. Amikor Márkó és Barna arról kérdezték, mennyit drogozott, azt válaszolta:

Én messze az élbolyban voltam, biztos a top három-négy csávó között.

Felcser mára teljesen leállt a szerekkel. Egy koncertje utáni többnapos buli végén jött rá, ha ebben a robotpilóta üzemmódban éli életét, az pillanatok alatt véget ér majd. Fontos momentum volt az is, hogy megszületett a kislánya. Mikor már nem maradt semmi a bakancslistáján, mindent átélt, akkor jött a felismerés:

Valójában sosem tanultam meg igazán szeretni.

Különösen nehéz volt úgy leszámolni az addikcióval, hogy közben barátai és közege nem változott vele. Küldetése az volt, hogy megtalálja a

szép semmit,

majd onnan építse újra magát. Elmondása szerint sok helyről kap támogatást, szakemberekhez jár, de a legfontosabb volt szembenézni a hibáival és megszeretni önmagát. A leszokás után is ugyanolyan addiktív ember maradt, de most

ha nem nyom semmit, az a valami.

Felcser szerint nagyon nehéz felismerni, a függőség hogyan rombolja az életet. Azt ajánlja mindenkinek, aki hasonló helyzetben van, hogy vizsgálja meg magát távolról, mert könnyen bele lehet kerülni egy körforgásba, a szerek észrevétlenül szippantják be az embert.

Azért a srácok ebben az adásban is durrogtak a kispolgári problémáikon. Barna például az éttermeken húzta fel magát. Például amikor bemegy egy helyre, ahol sokáig nem jönnek ki hozzá, ő direkt passzív-agresszívan megkérdezi:

Bocsi, nyitva vagytok?

Aztán azon is ideges lesz, ha kétezer forint felett van egy limonádé, míg a szörp is ezerötszáz. Márkó nem is érti, miért lettek drágábbak az alkoholmentes italok, mint az alkoholosak. Bár neki bevált az a trükk, hogy ha kevesebb alkoholt akar inni, fröccs helyett bodzaszörpöt készít magának, természetesen borospohárban. Mátét azzal lehet kikergetni a világból, hogy ha ő valakit megkérdez, hogy éhes vagy szomjas-e, az illető azt válaszolja: köszi, megvagyok. Senki sem kérdezte, hogy van…

Szó volt még csajozási trükkökről, a főzős vetélkedőkről és a „no makeup” makeupról is. Jövő héten évadzáró epizóddal érkezik a Márkó és Barna Síkideg.

(Borítókép: Felcser Máté. Fotó: Gerencsér Tamás / Index)