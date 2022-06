„Küzdöttem, próbáltam elmenekülni” – Újabb tanúvallomás Bill Cosby ellen

Még egy nő tanúskodott arról, hogy kiskorú volt, amikor Bill Cosby humorista szexuálisan bántalmazta. Kimberly Burr abban a polgári perben tett tanúvallomást, amit még Judy Huth indított a humorista ellen azzal a váddal, hogy Bill Cosby 1975-ben bántalmazta őt a Playboy-villában, amikor ő 16 éves, azaz kiskorú volt, Cosby pedig 37 – írta meg a The New York Times.

A most 61 éves Burr arról számolt be, hogy a humoristával egy Palm Desert-i teniszbajnokságon találkozott, ahol a férfi meghívta őt a Let's Do It Again című film forgatására Los Angelesbe, azzal az ígérettel, hogy statisztaként szerepelhet a készülő produkcióban. A nő el is ment a forgatásra, ahol elmondása szerint a férfi bevezette őt a lakókocsijába, hogy segítsen neki megigazítani a csokornyakkendőjét. Mikor beléptek, Cosby megragadta mindkét karját, és csókolgatni kezdte.

Küzdöttem, próbáltam elmenekülni.

– idézte fel az emléket a bíróságon Burr, aki először tett tanúvallomást az ügyben.

Amikor a férfi elengedte, elmondása szerint kimenekült a lakókocsiból, ám nem szólt a családjának a történtekről, mert nem akarta tönkretenni a napot.

Évek óta vádolják a humoristát

Judy Huth először 2014-ben vádolta meg Cosbyt, ekkor már több tucat nő állította, hogy a férfi szexuálisan bántalmazta volna őket, ám Huth ügye kispadra került, mivel az egykori tévésztárnak Pennsylvaniában épp folyamatban volt egy büntetőügye, ahol végül a humoristát 2018-ban elítélték, amiért 2004-ben szexuálisan bántalmazta Andrea Constandot. Bill Cosbyt tavaly kiengedték a börtönből. Huth esete, amely nemrég tárgyalási szakaszba lépett, bűnügyként már elévült, de polgári perben még követelhet kártérítést.

Keresetében Judy Huth azt állítja, hogy Cosby 1975-ben, amikor a nő csupán 16 éves, azaz kiskorú volt, a férfi szexuálisan bántalmazta őt a Los Angeles-i Playboy-villában, miután egy barátjával egy parkban találkoztak a humoristával, aki éppen a Let's Do It Again című filmet forgatta, amelyen akkor is dolgozott, amikor Kimberly Burr-rel találkozott.

A Playboy-villában Huth elmondása szerint Cosby „a kezét a nadrágjába dugta, majd kényszerítette a nőt, és a beleegyezése nélkül szexuális aktust hajtott végre rajta”.

Mr. Cosby tagadta, hogy szexuálisan bántalmazta volna Huthot vagy bármely más nőt, aki az elmúlt években szexuális visszaéléssel vádolta meg.

Judy Huth ügyvédei Bill Cosby viselkedési mintáit azzal próbálták bizonyítani, hogy behívták a 65 éves Margie Shapirót, aki korábban már többször is nyilvánosságra hozta saját vádjait a humoristával szemben. Shapiro azt vallotta, hogy 1975-ben a fánkboltban találkozott a humoristával, ahol akkor dolgozott, a tévésztár pedig meghívta egy másik film forgatására. Később elmentek a Playboy-villába, ahol a nő szerint a férfi elkábította és bántalmazta őt. Elmondta, hogy együtt flippereztek a kastély játéktermében, ám miután vesztett, a férfi felajánlott neki egy tablettát, amit az akkor 19 éves nő elfogadott. Azt mondta, már csak arra emlékszik ezek után, hogy; „Egy ágyban feküdtem ruha nélkül, és Bill Cosby meztelenül volt bennem.”

Nem fordult rendőrséghez

A nő azt állította, hogy a történteket elmesélte egy barátjának, ám nem fordult a rendőrséghez.

Úgy éreztem, hogy én mentem oda, beleegyezéssel vettem be azt a tablettát. Hülyének éreztem magam, mert úgy éreztem, én hoztam magam ilyen helyzetbe.

Andrew Wyatt, Cosby szóvivője, péntek délután közleményt adott ki, amelyben azt írta, hogy a humoristát minden vád alól fel fogják menteni, hogy Cosby maga mögött hagyhassa ezt az egészet, és tovább élhesse az életét, a szabadság és a boldogság keresése útján.

