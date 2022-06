Az alkotók, akik különleges nézőpontból mutatják a külvilágot

A Down Alapítvány Fotóterápiás Művészeti Műhelyének kiállítása 2022. június 1-től augusztus végéig látható az Agora HUB aulájában. A kiállítás a Down-szindrómás alkotók műveit mutatja be: fotókat és fotóalapú képzőművészeti alkotásokat.

A Fotóterápiás Művészeti Műhelyben az értelmi fogyatékos, többnyire Down-szinrdómás gyerekek és fiatalok művészeti értékű fotókat és képzőművészeti alkotásokat hoznak létre a fotográfián alapuló művészetterápiás foglalkozásokon.

Az alkotók miután elsajátítják a technikákat képessé válnak olyan érzések, gondolatok, kifejezésére, melyeket még másoknál is nehezebben öntenek szavakba. Az alkotók fotói különleges nézőpontból mutatják a külvilágot, ezt a kiállítás közönsége is megtapasztalhatja.

A kiállításon bemutatott gyűjtemény a

Frida Kahlo projekt képei és a szürrealizmussal foglalkozó sorozat.

Fotóterápiás művészeti műhely alkotói 2018 őszén kezdték megismerni Frida Kahlo művészetét, amikor a budapesti kiállításon találkoztak a képeivel. Az érdeklődés és a sorstársi együttérzés fölcsigázta az érdeklődést, így mindent meg akartak ismerni, ami Frida Kahlo: a filmet, a könyveket, az internetes információt. A szürrealista mozgalom Dalítól Magritte-ig című kiállítás hasonló folyamatot indított a Műhely tagságánál: a szürrealizmus is közel áll hozzájuk.

Mindkét esetben a tárlatokon készült fotóik szolgáltak kiindulásul az alkotási folyamatban. A saját fotókat különböző képzőművészeti technikák segítségével dolgozták fel. Az így készült alkotások képezik a kiállítás anyagát.

A kiállítás workshoppal és kirakodóvásárral egybekötött megnyitója 2022. 06. 08-án lesz. A vásáron bemutatkoznak a Down Alapítvány kézműves műhelyei is és a látogatók megnézhetik és akár részt is vehetnek a kézműves műhelyek munkájában. Aki bekapcsolódik egy-egy kézműves munkafolyamatba, az a Down-szindrómás kézművesek segítségével kisebb ajándéktárgyakat készíthet magának. Akinek erre nincs ideje, az a kirakodóvásáron vásárolhat a kézműves műhelyek termékeiből.

További részletek a Down Alapítvány weboldalán, vagy az esemény Facebook-eseményénél olvasható.