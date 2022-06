Kiosztották a X. Friss Hús díjait

„Teltházas vetítésekkel, hamisítatlan fesztiválhangulatban zajlott a X. Friss Hús Budapest Rövidfilmfesztivál, amelynek nyerteseit a szerdai díjátadón jelentették be a Toldi moziban. A magyar versenyprogram elismeréseiről Slava Doytcheva színész-rendező, Moritz Lehr, az Interfilm Berlin szervezője, valamint Nagy Borbála rendező, a tavalyi Friss Húson a legjobb magyar rövidfilmnek választott Pannónia dicsérete rendezője döntöttek.

A nemzetközi zsűri tagjai Zachar Balázs producer, Lakos Nóra rendező, a CINEMIRA Gyerekfilm Fesztivál igazgatója, valamint Henning Backhaus rendező voltak – derült ki a Friss Hús közleményéből.

A szakmai zsűrik mellett a X. Friss Hús közönsége négy kategóriában választotta ki kedvenceit. A Queer Dreams szekcióban Vermes Dorka Alba Vulva című filmjére érkezett a legtöbb szavazat, a @Midnight nevű horrorblokkból a belga You’re Dead Helen-t díjazták, a nemzetközi dokumentumfilmek között az I Miss You, Marius örvendett a legnagyobb népszerűségnek, a nemzetközi versenyprogramból pedig a The Last Day of Patriarchy kapta a közönségdíjat.

Nemzetközi alkotókat is díjaztak

A nemzetközi válogatásból Kevin T. Landry Woodpecker című drámája különdíjban részesült az emberi kapcsolatok érzékeny és komplex ábrázolásáért. A legjobb nemzetközi rövidfilm díját a litván Saulius Baradinskas kapta Techno, Mama című alkotásáért. A zsűri az indoklásában kiemelte, hogy a film erőteljesen, mégis kifinomult eszközökkel ábrázolja az önelfogadás folyamatát.

A magyar versenyprogramból két különdíj talált gazdára. Vermes Dorka Alba Vulva című alkotása „a női és leszbikus intimitásra, sebezhetőségre és erőre világít rá, amire nagy szükség van”. Szintén különdíjat nyert Fábián Nikolett animációs rövidfilmje, a Nyugvó köd. A zsűri a Nyugvó köd gazdag és misztikus atmoszféráját, valamint a könnyedén egymásba olvadó képek szépségét dicsérte.

A Magyar Játékfilmrendezők Egyesületének különdíját Sólyom András adta át. Az elismerést a Lesen című film alkotója, Karácsony Péter kapta a rendkívül magas színvonalú mezőnyből kiemelkedő rendezői teljesítményéért. A nyeremény a Berger Studios felajánlásából VFX/főcím-készítési lehetőség egymillió forint értékben, amely egy éven belül felhasználható a rendező következő filmjére.

A legjobb színész is megvan

A legjobb színész díját Kuru László Ádám nyerte az Egy csapat vagyunk című filmben nyújtott alakításáért. Kuru a karakter megformálása során

egyszerre tudta megjeleníteni a kétségbeesést és a reményt, a küzdelmet és a szeretetet,

emiatt ismerte el színészi munkáját a szakmai zsűri.

Kuru László Ádám amatőr színész, a forgatás idején 14 éves volt, a filmben az Utcaszínházi Alkotóközösség révén összekovácsolódott, kamaszokból álló csapattal játszanak együtt. A legjobb színésznőnek Magyar Évát választották, aki a Ma még nem című alkotásban a demencia korai tüneteit mutató nagymamát formált meg. A Londonban élő színész-táncos-koreográfus ritkán szerepel magyar filmekben, a Ma még nem főszereplőjét sújtó fájdalmas átalakulás erőteljes megjelenítésével győzte meg a zsűrit.

A legjobb magyar animációs filmnek járó, 300 ezer forint értékű díjat Hárshegyi Vivien nyerte. A Felhők felett című alkotást az intimitás újszerű és izgalmas képi ábrázolása miatt dicsérte a zsűri. A legjobb magyar rövidfilmnek járó elismerést Az elveszíthető dolgok szeretete című film kapta.

A pénteken rendezett pitchfórum díjait is átadták, a nyolc rövidfilmterv közül Erdős Ákos, a Paprika Studios nemzetközi és magyar vezérigazgatója, Tiszeker Dániel filmrendező és Sümeghy Claudia producer választották ki a nyerteseket. A zsűri kiemelte, hogy az utóbbi évek egyik legerősebb mezőnyéből válogathatott, idén először pedig két új különdíj is gazdára talált.

A Paprika Studios különdíját Villányi Dániel Szerbusztok, gyerekek című filmterve kapta. A projekt a kiemelkedő dramaturgiai leleményességgel bíró koncepció okán győzte meg a zsűrit. A JUNO11 különdíját Csánki Zsófia Lokál: Csepel Unleashed című kevert technikájú tervének ítélték oda.

A Magyar Játékfilmrendezők Egyesülete zsűrijének díja a KRAFT Rental által felajánlott eszközbérlési lehetőség egymillió forint értékben, melyet a nyertes a terv megvalósulására fordíthat. A díjat Villányi Dániel Szerbusztok, gyerekek című filmterve kapta. A Lovas Nándor-díjat, azaz a pitchfórum idei fődíját Dezső Bálint nyerte a Marcival minden rendben című projektjével.

(Borítókép: Oláh Gergely Máté)