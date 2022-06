Karácsony Gergely: Szembeszállunk a magyar közélet legpusztítóbb hazugságaival

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a frissen főpolgármester-helyettessé választott Bősz Anett társaságát jelölő Facebook-posztban is megosztotta gondolatait az Ünnepi Könyvhéttel, valamint az olvasás fontosságával kapcsolatban. Úgy véli,

Budapest a saját forrásokból finanszírozott Könyvfőváros programmal 2023 végéig szeretné népszerűsíteni az olvasást, amely Karácsony Gergely szerint az empátia, a kreativitás és az intelligencia fejlesztésének fontos eszköze. Mindezt ahhoz kapcsolódóan mondta, hogy „az idei könyvhét nemcsak folytatás, hanem valaminek a kezdete is. Jövőre Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 150. évfordulójára, a főváros születésnapjára olyan eseménysorozattal készül a főváros, amelyben a könyvnek, az íróknak és az olvasóknak is kiemelt szerep jut.″

Karácsony Gergely bejegyzésének folytatásában ki is mondja, miért is jut kiemelt szerep az íróknak és az olvasóknak:

hogy elmondhassuk mindenkinek, mit jelent a nemzet fővárosának súlyos és felemelő szerepe, hogy szembeszálljunk a magyar közélet legpusztítóbb hazugságával, vidék és Budapest szembeállításával, és hogy elmondhassuk mindenkinek, ennek a városnak az ereje mindig is a sokszínűségében, a kulturális sokszínűségében is lakozott, és ott van ma is.