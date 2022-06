Lőkös Ildikó: Az elején még rosszul esett, hogy nem engem ünnepelnek

Először kapta dramaturg a Gedeon József Amfiteátrum-díjat. A Szabadtéri Színházak Szövetsége Lőkös Ildikó évtizedes szakmai munkáját ismerte el ezzel. A Jászai Mari-díjas Lőkös Ildikó az arútluK podcast műsor vendégeként azt is elmondta, hogy vannak írók, akik egyetlen névelő megváltoztatása, kivétele miatt is képesek megsértődni. Mert miről is szól a dramaturg munkája?