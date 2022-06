Veszprémben énekel a legsikeresebb portugál előadóművész

Annyi zenei műfaj közül választhatott volna; miért fado előadó lett?

Azt szoktam mondani, nem én választottam a fadót, hanem a fado választott engem. A szüleim is ezt a zenét hallgatták, gyerekkoromtól kezdve rajongtam érte. Ahogy nőttem, más stílusokat és műfajokat is kipróbáltam, végül egy véletlennek köszönhetően fado énekesnő lettem. Éppen egy pop-rock albumon dolgoztam, amikor felkértek, hogy énekeljek egy hagyományos fado házban, én pedig teljesen beleszerettem ebbe a hangulatba. A fado nemcsak zene, hanem életvitel is.

Mit jelent önnek a fado?

A fadóban a portugálok lelke lakozik: ez a zene jellemzi a legjobban a személyiségünket és identitásunkat. Előttünk a tenger, mögöttünk egész Európa, ez nagyon nosztalgikussá tesz minket, portugálokat. A fado kihangsúlyozza az érzékeny énünket, a mély érzéseket, ugyanakkor nemcsak melankolikus, hanem felemelő, pörgős hangzású zene.

Hogyan hat a zenéje Portugáliában, és hogyan a világ többi pontján?

Annak ellenére, hogy a legtöbb helyen nem értik a szöveget, az emberek érzik a zenét, és az üzenetet, amit közvetítek a dalaimmal. Szerintem minden országban eltérően viszonyulnak a zenémhez, máshogy adják át magukat a dallamoknak. Nagyon érdekes, hogy teljesen máshogy reagálnak a fadóra Mexikóban, mint például Magyarországon.

Járt már Magyarországon?

Legutóbb 2015-ben, de 2011-ben a Sziget Fesztiválon is felléptem. A koncertemet Prince is megnézte, aki szintén fellépett abban az évben. Később dolgoztunk is együtt, még Paisley Parkba, a stúdiójába is meghívott.

Milyen más előadókkal együtt dolgozni?

Szeretek kísérletezni, új stílusokban kipróbálni magam, hiszen ilyenkor mindig egy másik oldalamat ismerem meg.

Ön a legtöbb lemezt eladó portugál előadóművész. Hogyan éli ezt meg?

Nagyszerű érzés, hiszen eleinte alig adódott lehetőségem megmutatni magam a világnak: a fado zenét nem igazán játsszák a rádiók. Elkezdtem koncertezni, a dalaim egy idő után már eljutottak a világ legtávolabbi pontjaira is. Az én példám is mutatja, hogy bárki elérheti az álmait: nem mainstream zenét játszom, mégis idáig jutottam.

Mire számíthat a közönség Veszprémben?

Néhány dalt előadok az új albumomról, ami nyár végén jelenik meg. Ez egy különleges lemez lesz, hiszen először ötvözöm az afrikai gyökereimet a fadóval. Édesapám Észak-Portugáliából származik, édesanyám Angolából, ők Portugáliában találkoztak. Sokat utaztam velük, így szívtam magamba a legkülönbözőbb zenei hatásokat, amelyek ebben az albumban meg is jelennek.

(Borítókép: Ana Moura. Fotó: Joseph Okpako / WireImage / Getty Images Hungary)