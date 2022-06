Ötvös András és Radnay Csilla is a Vígszínházhoz szerződik

A hagyományokhoz hűen az évadzáró társulati ülésen több művészeti díjat is átadtak. A társulat titkos szavazatai alapján választott zsűri az évad legjobb alakításaiért járó Ajtay Andor Emlékdíjakat Szilágyi Csengének és ifj. Vidnyánszky Attilának ítélte oda. A Szatmári István emlékére alapított, legjobb epizódszereplőnek járó „A kiscsillag is csillag díj”-at Csapó Attila nyerte el. A zsűri a Roboz Imre Művészeti Emlékdíjjal a Vígszínház tagjai közül azt a művészt jutalmazza, aki nemcsak alkotómunkájával, de társadalmi szerepvállalásával is erősíti a színház művészi rangját és hírnevét: a díjat idén Igó Éva kapta.

A vak koldus olvas

Először adták át a Venczel Vera Emlékdíjat, amelyet a Vígszínház tavaly elhunyt kiváló színésznőjének emlékére férje, Czapp György alapított. A díjjal minden páros évben az évad legjobb díszlettervezőjét, páratlan évben a legjobb jelmeztervezőjét jutalmazzák. A díjat elsőként Pater Sparrow (Verebes Zoltán) díszlettervező vehette át.

A társulat titkos szavazatai alapján a legjobb 32 év alatti színésznek járó Hegedűs Gyula-emlékgyűrűt Szántó Balázs nyerte el. A Harsányi Zsolt Emlékdíjat Kútvölgyi Erzsébetnek ítélte oda a díj alapítványának kuratóriuma. A társulatért végzett odaadó munkájáért és kimagasló művészi teljesítményéért Héjj János ügyelő, valamint Fesztbaum Béla és Lukács Sándor színművészek Vígszínház-díjat vehettek át.

A 2021–2022-es évadban a művészek mintegy 80 beugrással mentettek meg előadásokat. Egészen extrém esetek is történtek: Szántó Balázs épp próbára jött, amikor megtudta, hogy egy óra múlva a Szerelmek városában a vak koldus szerepében kell színpadra állnia, így fordulhatott elő, hogy aznap a vak koldus szövegkönyvet tartott a kezében. Horváth Szabolcs szintén csak néhány órával az előadás előtt tudta meg, hogy A diktátorban Schultz hadnagy szerepébe kell ugrania, így ez lett az az előadás, ahol még a szövegkönyvet is megreptették.

A 2022–2023-as évadban Kövesi Zsombor, Medveczky Balázs, Ötvös András és Radnay Csilla szerződik a Vígszínházhoz. Dobó Enikő és Józan László vendégművészként dolgoznak tovább a színházban. A teátrum első bemutatója október 8-án A kastély lesz, amit a Pesti Színházban október 22-én az Inkognitó premierje követ. Az évad során a Szeget szeggel, az Egy szerelem három éjszakája, a Macska a forró bádogtetőn és a Pinokkió bemutatója is várja a nézőket.

(Borítókép: Cseke Csilla / Vígszínház)