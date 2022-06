Mozgalmas, színes, pergő portréfilmet rendezett Papp Gábor Zsigmond Bereményi Gézáról. A felhasznált archív anyagok, filmrészletek és beszélgetések szerves egységgé állnak össze, a mozivásznon is lekötik a néző figyelmét, ami ebben a műfajban kifejezett bravúr.

A főszereplőt, aki egyik legfontosabb kortárs írónk, szállóigévé vált dalszövegek és filmes mondatok szerzője, korszakos filmrendező, sikeres színdarabíró, összefoglalva:

kulturális ikon, komoly kihívások elé állította a rendező.

Az interjúk sűrűn változó helyszínei és a filmszerűen leforgatott klipek, melyekben Bereményi színészként jelenik meg, olyan feladatok, melyeket az idén hetvenhat esztendős művész szemmel láthatóan egyre nagyobb örömmel teljesített a forgatás másfél éve alatt.

Tudta, hogy ez is Bereményi?

Telitalálat, hogy Tóth Barnabás filmrendezőre bízták az interjúszerű beszélgetéseket, aki annak idején a gyermek Bereményit játszotta az Eldorádó című filmben. A kettejük közös múltjából fakadó, szeretettől sugárzó kapcsolat, Tóth Barnabás filmes rutinja és egyénisége minden közös jelenetben kiválóan működik.

Bereményiről még a kerepesi temetőben is sugárzik az életöröm, és

itt el is árulja egyik trükkjét, ami az elmúlással kapcsolatos gondolatok felbukkanása idején nála többnyire beválik: ír.

Megjelennek a barátok, mint például Sőth Sándor, aki Gothár Péter Megáll az idő című, alapfilmmé vált munkájában alakította a lázadó Pierre-t. Ez a mű bizonyos szempontból megidézi a Cseh Tamás-dalokat is. A klasszikussá nemesedett számok szövegírója elmeséli, hogy annak idején önként maradt a háttérben a sztárrá váló énekes mögött. A Megáll az idő azért állítható ezzel párhuzamba, mert máig Gothár filmjeként szerepel a köztudatban, holott a film története, karakterei, a szállóigévé vált mondatok, amelyek több nemzedék magyarságtudatába beépültek, Bereményi forgatókönyvírói képességeit dicsérik. Ezt is tudomásul vette, de úgy döntött, hogy a jövőben, ha lehet, inkább megrendezi saját forgatókönyveit.

A premieren megjelent a színpadon Can Togay János is. Ő a fesztivál több eseményén is feltűnt mint a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program főtanácsosa, ezúttal azonban a film egyik szereplőjeként állt a vászon előtt. Részt vett Bereményi első saját rendezése, a Tanítványok munkálataiban is, később a Hídember forgatókönyvének megírásánál is együtt dolgoztak. Több más közös ötletük is született, mely nem jutott el a forgatásig.

Can Togay civilben szintén filmrendező, ám ennél nem kevésbé meghatározó tulajdonsága, hogy kiváló költő és műfordító is.

De hová tűnt Eperjes Károly?

A dokumentumfilm egyik szenzációja Járai Márk, a Halott pénz formáció oszlopos tagjának felbukkanása, akiről kiderül, hogy

Cseh Tamás óta az egyetlen gitáros-énekes, akivel Bereményi Géza dalszöveget ír.

Cseh Tamás maga számos archív felvételen jelenik meg a filmben, és Bereményi is mesél kapcsolatukról. Nemcsak a közös dalok révén látjuk és halljuk, hanem a Turné című film egyik emlékezetes jelenetében is, ahol véletlenül bebújik Törőcsik Mari ágyába.

Szó esik kettejük különös szabályokon alapuló kapcsolatáról és a hosszú évekre félbeszakadt, majd újrakezdődő közös munkájukról is.

Most elmondom, mid vagyok, mid nem neked. Vártál ha magadról szép éneket, Dicsérő éneked én nem leszek, Mi más is lehetnék: csak csönd neked

Bereményi Géza filmrendezői életművének egyik emblematikus színésze Eperjes Károly. Ő formálta meg például Bereményi nagyapja karakterét az Eldorádó emlékezetes főszerepében, és gyakorlatilag minden más fontos filmben is játszott, melyet Bereményi írt és rendezett.

Az a művész, akire Bereményi meghatározó szerepet bízott a Tanítványokban, A turnéban és különösen A Hídemberben, egyetlen, a portréfilmhez forgatott jelenetben sem jelenik meg, és szó sem esik róla.

Ez a beszédes hiány arról a súlyos közállapotról árulkodik, amely egyre erőteljesebben határozza meg mindennapjainkat. Szomorú, ám nem megmagyarázhatatlan jelenség. Ezzel együtt is megemeljük kalapunkat Bereményi Géza és a film alkotói előtt. A nagyközönség várhatóan szeptembertől láthatja a filmet, ami több mint portré, hiszen Bereményi Géza segítségével a magyar történelem elmúlt évtizedeit és épp aktuális jelenségeit mutatja be.

(Borítókép: A Nemzet Művésze címmel tavaly kitüntetett Bereményi Géza Kossuth- és József Attila-díjas író, forgatókönyvíró, Balázs Béla-díjas filmrendező a Városmajorban 2021. október 4-én. Fotó: Cseke Csilla / MTI)