Négy évtized óta a legnagyobb Maurer Dóra-alkotást mutatják be Győrben

A kortárs képzőművészet nemzetközi viszonylatban is megkerülhetetlen alakja Maurer Dóra, akinek műveit London, Párizs és New York legjelentősebb múzeumaiban állították ki. A művész most négy évtizeddel ezelőtti, azóta már legendássá vált alkotását eleveníti fel a győri Torula Művésztérben. A Győri Szeszgyár és Finomító Zrt. területén működő friss és progresszív szemléletű kiállítóhely nemcsak a nemzetközi művészeti szcéna legfontosabb szereplőivel működik együtt, de céljuk a régió legtehetségesebb fiatal alkotóinak támogatása is. A Maurer Dóra 85. születésnapja alkalmából nyíló Térfestés című tárlat július 30-ig látható a győri Torulában.