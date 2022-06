Ezért énekel most mindenki Bródy Jánost

Az UNICEF Magyarország zenei kihívást indít Bródy János, Halász Judit, Molnár Ferenc „Caramel”, Rutkai Bori, a Bohemian Betyars, a Lóci játszik, a Damara, a Heatlie és más országszerte kedvelt előadók közreműködésével, hogy felhívja a figyelmet jótékony célú webshopjának ajándéktárgyaira, és támogatást gyűjtsön a szervezet gyerekeket segítő munkájához. A játékos kezdeményezés alapja Bródy János egy régi dalának ismert refrénje, ami a gyerekekről való gondoskodás fontosságáról szól és arról, hogy mindannyian olyan világban fogunk majd élni, amilyen gyerekeket ma nevelünk:

Mert eljön majd a nap, amikor mi is felnövünk.

A szerző eredetileg Halász Juditnak írta ezt a szöveget, aki máig rendszeresen énekli gyerekeknek szóló koncertjei legvégén. Az UNICEF Magyarország az idézet felhasználásával létrehozott egy termékcsaládot, amelyet a szervezet webshopjában vásárolhatnak meg a támogatóik, a kihívásban részt vevő zenészek pedig vállalták, hogy saját feldolgozásukban előadják, videóra rögzítik, és a közösségi média oldalaikon is megosztják a dalt.

Dalszerzőként mindig öröm, ha fiatal és tehetséges zenészek dolgozzák fel a szövegeimet. Azt remélem, hogy a kihívás nyomán még számos népszerű zenész, zenekar zenésíti meg ezt a szívemnek kedves néhány sort – már csak azért is, mert magát felelős közéleti gondolkodónak tartó emberként, fontosnak tartom, hogy minél többen támogassák az UNICEF itthon és külföldön, a rászoruló gyerekek támogatásáért, megsegítéséért végzett munkáját

– mondta Bródy János.

Az UNICEF munkatársai Ukrajnától Északkelet-Afrikán és a Közel-Keleten át Srí Lankáig a világ százkilencven országában dolgoznak a nehéz sorsú, segítségre szoruló – például éhínség, ivóvízhiány, járványok, elhúzódó válságok vagy háborús konfliktusok által sújtott – gyerekek és családok megsegítésén. A világszervezet többek között segélycsomagokat, orvosi és higiéniai felszereléseket, gyógyszereket, vakcinákat, élelmiszert és tiszta ivóvizet szállít a krízisövezetekbe; gyerekvédelmi támogatást, pszicho-szociális segítséget és oktatást biztosít a rászorulóknak – harcol a gyerekeket érintő erőszak és kizsákmányolás minden formája ellen.

Ezt a munkát támogatja Bródy János Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar énekes, gitáros, dalszerző, szövegíró azzal, hogy ingyen felajánlja a dalszöveg felhasználásához fűződő szerzői jogokat a gyerekvédelmi szervezetnek. És ezt a munkát támogatják azok is, akik vásárolnak a jótékony célú webshop termékeiből, vagy csatlakoznak az ezeket – illetve a szervezet munkáját – népszerűsítő közösségi média kampányhoz.

Egy időben mindenki találkozhatott az UNICEF jótékonysági termékeivel, talán a képeslapok voltak a legnépszerűbbek. Ahogy a globális fogyasztói szokások változtak, ez a támogatási forma háttérbe szorult a közvetlen adományozáshoz képest. Büszkék vagyunk rá, hogy itthon is egyre több rendszeres támogatónk van, akik egy kisebb havi támogatás átutalásával segítik a szervezet gyerekekért végzett munkáját, de azt tapasztaljuk, hogy a magyar közönség változatlanul keresi a termékeket is. Ezért indítottuk el a webshopunkat, és hozunk létre saját termékeket, értékes helyi együttműködéseket

– nyilatkozta Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója.

Mészáros Antónia szerint Bródy János dalszövege lényeglátóan fejezi ki azt, amit az UNICEF is küldetésének gondol: tenni azért, hogy a gyerekek, a jövő generációi egy élhetőbb, biztonságosabb világban nőhessenek fel és kibontakoztathassák a bennük rejlő képességeket.

Az UNICEF Magyarország a szövegrészletet ajándéktárgyakra (bögre, notesz, vászontáska) nyomatta, amelyek már megvásárolhatók a szervezet webáruházában. A tárgyak többségét hazai tervezők és sok esetben társadalmi vállalkozásként működő gyártók hozták létre, illetve elérhetőek a nemzetközi szervezet logózott termékei is. Az értékesítésekből származó bevételt teljes egészében az UNICEF gyerekek védelmében végzett tevékenységére fordítják.

A Bródy-idézethez van nekem egy Heltai-idézetem is: »Akit az istenek szeretnek, örökre meghagyják gyereknek«. Remélem, sok olyan felnőtt van, aki még emlékszik a gyerekkorára, és szívesen gondol vissza a szép, fontos pillanatokra. Aki nem hagyja, hogy azok, akik most gyerekek, figyelem és szeretet nélkül nőjenek fel. Én attól a pillanattól kezdve, amikor először találkoztam az UNICEF termékeivel, azokat vásároltam, mert a legszebb és legízlésesebb darabok voltak – mint ahogy a mostaniak is. Ha lehet, ajándéknak mindig ilyesmit veszek, mert tudom, hogy segítek azoknak a gyerekeknek a sorsán, akik nagyon, nagyon nehéz helyzetben vannak