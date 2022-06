Ha hétvége, akkor sör

Sümegtől Tokajig, Miskolctól Hódmezővásárhelyig, országszerte felkerekednek a magyar kisüzemi sörfőzdék, hogy bemutatkozzanak a hat év szünet után újra megrendezett Főzdefeszten.

Június 17. és 19. között, a megújult Városligetben, a Napozóréten újra megrendezik a Főzdefesztet, a magyar sörforradalmat elindító fesztivált. A mintegy harminc kiállítót felvonultató eseményre, a számos budapesti kitelepülő mellett, az ország minden részéről érkeznek sörfőzdék, és gasztronómiai standok is szép számmal képviseltetik magukat.

Az Alkimista Sörfőzde Hódmezővásárhelyről érkezik Budapestre, az Oázis Sörfőzde Kiskunhalasról, és itt lesz a Kecskeméti Sörmanufaktúra is. Az Ugar Brewery Törökszentmiklósról hozza el craft söreit, a BAZ Beer Tokajból, a Gyertyános Sörfőzde pedig Miskolcról érkezik. Kitelepül a Sümegi Sörfőzde, Jászapátiból a Guri, a BigFoot pedig Domonyból jön. A székesfehérvári Hübris, és a nagytarcsai Reketye Brewing Co. mellett Budapestről itt lesz a Csupor Craft Beer, a Hajnali Sörfőzők, a Parabolic Lázárus Brewery és a Rizmajer Sörfőzde. Ugyancsak a fővárosból, a Főzdeparkból hozza el friss söreit a HopTop Brewery, a rendezvényre külön főzettel készülő Horizont Brewing valamint a Mad Scientist, már nagyon készülődik a Fehér Nyúl, és a MONYO Brewing Co. is!

A 2022-es Főzdefeszttel, a hagyományok feltámasztása mellett az is a célunk, hogy a látogatók valódi összeképet kapjanak a magyarországi kisüzemi sörfőzés jelenlegi helyzetéről. Ezért idén nem lesznek kereskedők és külföldi sörök a rendezvényen. Azt szeretnénk, ha a Főzdefeszt elsősorban a hazai kínálatra fókuszálna. A vendéglátóipar képviselőit szakmai előadások is várják azon a találkozón, amelyet a HoReCa szektor és a kézműves sörfőzdék párbeszédének elősegítésére, tapasztalatcsere céljából, a fesztivál első napjára szervezünk

– mondta Kósa Kolos, a Főzdefeszt főszervezője.

A Főzdefesztre a belépés ingyenes, a sörkóstoláshoz fesztiválpoharat kell vásárolni, amely kimondottan sörkóstolásra fejlesztett, Stöltzle kóstolópohár.

A kiállító sörfőzdék: