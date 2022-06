Fesztivál lesz Ráckevén, lehet kóstolgatni

A Csepel-sziget kisvárosában, Ráckevén a tavalyi év sikere után június 17-e és 18-a között ismét megrendezik az Országos Nemzetiségi és Gasztronómiai Fesztivált.

Az országosan is egyedülálló KeveFeszt 22-t a történelmi település Duna-parti sétányán tekinthetik és „kóstolhatják” meg a látogatók, miközben szombat délután két óráig a Csónakos piac mesze környéken híres őstermelői kínálatában is kedvükre válogathatnak.

A közlemény szerint a fesztiválon egyedülállóan és reprezentatívan az ország összes jegyzett nemzetisége egyszerre képviselteti magát. Lesz bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán tánc, táncház, zene, ének, színház, miközben a szellemi táplálék mellett a nemzetiségi konyhák az ehető csemegékről gondoskodnak.

A különleges ízekre vágyók mintegy 30 féle ételkülönlegességet, valamint több neves hazai borászat termékeit, minőségi pálinkákat, söröket fogyaszthatnak. A természet és a történelem szerelmesei pedig sétahajózhatnak vagy evezhetnek a Dunán, illetve megtekinthetik a Mátyás király idején épült gótikus szerb templomot és a település működő hajómalmát.

A rendezvény pénteken este a Csík zenekar, szombaton a Balkan Fanatic fellépésével zárul. Az Országos Nemzetiségi és Gasztronómiai Fesztivál – KeveFeszt 22 fővédnöke Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár.

Korábban is volt már hasonló rendezvény a városban

Vereckei Zoltán, Ráckeve polgármestere az Index megkeresésére elmondta, hogy korábban egy nemzetközi rendezvénysorozatnak adott otthont a kisváros, ami a néptánchagyományokra épült, és a világ minden pontjáról jöttek fellépők. Ez 24 éven keresztül működött, azonban ezt elvitték a városból. Az új testület azonban elhatározta, hogy megpróbál egy országos jelentőségű, hagyományokon alapuló fesztivált kifejleszteni.

Ráckevének egyébként volt nemzetiségi néptácfesztiválja, minden tavasszal, amit 21 alkalommal sikerült megrendezni. A polgármester elmondása szerint ezt alakították át, ugyanis az egy kicsit beszürkült. Ezt a fesztivált a testület megspékelte egy gasztronómiai történettel is.

Gyakorlatilag tavaly volt ilyen, ebből a továbbfejlesztett változatból az első, idén lesz a második. Tehát a nehéz gazdasági körülmények ellenére sikerült megszerveznünk ezt. A cél, hogy az országban jegyzett 13 nemzetiség képviselje magát zenéjével, táncával, kultúrájával és ételeivel

– emelte ki Vereckei Zoltán, aki azt is fontosnak tartja, hogy az országos jelentőségű borászatok is jelen legyenek a fesztiválon.

A polgármester azt is elárulta, hogy a jelenlegi fesztivált is tovább szeretnék majd bővíteni. Ezt azzal magyarázta, hogy a jegyzett nemzetiségeken kívül vannak még más nemzetiségek is az országban.

A polgármester elmondta, hogy attól függetlenül, hogy viharos volt a tavalyi fesztivál alatt az időjárás, nagy látogatottsága volt a rendezvénynek. Hozzátette: tavaly háromnapos volt a fesztivál, idén azonban a pénzügyi helyzet miatt csak két napra terveztek programokat.