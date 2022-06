Hatalmas buli készülődik Európa mértani közepén

Tállya, Európa mértani közepe, az UNESCO-világörökség részét képező Tokaji borvidék gyönyörű ékszerdoboza szeptemberenként nem csak az őszi falevelek miatt pompázik ezer színben. A Kerekdomb Fesztivál összehozza a kultúra, az aktív programok és a borok kedvelőit, a három nap alatt bemutatva a település szépségeit és értékeit. Napközben a látogatók e-bike- és evezős túrákon vehetnek részt, felfedezhetik a közeli dűlőket vagy Tállya történelmével ismerkedhetnek meg a Hosszúlépés. Járunk? sétáin, de beülhetnek egy izgalmas színházi vagy irodalmi előadásra, filmre vagy borkóstolóra.

Esténként a koncerteké a főszerep. A hetedik Kerekdomb Fesztiválon fellép a Margaret Island, a Blahalouisiana, a Honeybeast és a Budapest Bár, Caramel akusztikus koncerttel készül, de hallhatjuk még többek között Apey, Palya Bea és zenekara, a Sorbonne Sexual, a Hét Hat Club, Saya Noé, a Kertekalatt, a Platon Karataev duo, a The Anahit akusztik duó és a Szilárd Piano Projekt dalait is. A színházban ezúttal az Art-Színtér és a Művészetek Völgye közös darabját, a Mr. és Mrs.-t mutatják be, valamint Edward Albee Három magas nő című előadását.

Pokorny Lia LIAison című zenés stand-up estjével érkezik Tállyára, Beck Zoltán és Vecsei H. Miklós Kártyajáték című irodalmi műsorukkal, Prieger Zsolt és Törőcsik Franciska pedig Pilinszky és én című előadásukkal.

A tállyai evangélikus templom remek akusztikájának köszönhetően kiváló terepe a komolyzenei koncerteknek, így itt élvezheti a közönség Rohmann Ditta gordonkaművész és Szirtes Edina Mókus kamaraformációját, a Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertjét és Berecz Mihály zongoraművész, a Cziffra Fesztivál Tehetség-díjasának szólóestjét is.

A helyi borászatok tárt kapukkal, gasztro- és borkülönlegeségekkel, érdekes kóstolókkal készülnek, miközben a látogató a borok ízlelése mellett megismerheti a borvidék történetét is, de gyakran koncertek, felolvasások is színesítik a borokkal való ismerkedést.

Aki pedig érzi magában az erőt, pakolja be a futócipőjét, az Aktív Magyarországgal együttműködve ugyanis ismét lesz Tállya–Golop-futóverseny.