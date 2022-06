Az Ivan & The Parazol új szót alkotott

2022. június 25-én a MODEM – Modern és Kortárs Művészeti Központban is megrendezik az ország legnagyobb vizuális művészeti eseménysorozatát, a Múzeumok Éjszakáját. A rengeteg program mellett egy rendkívül egyedi kiállítással is találkozhatnak az érdeklődők a debreceni intézményben.

Don Tamás művészettörténész és az Ivan and the Parazol zenekar közös kurátori összekapcsolódásából születő összművészeti kiállítás a Polarizmus. A tárlaton szereplő alkotók - Kolos Ádám filmes rendezőasszisztens, Lőrinczy Lia dokumentumfilm rendező, Kocsi Olga képzőművész - mindannyian a szocialista időszak hagyatékát vizsgálják és egy-egy új művel reagálnak a kiállítás központi témájára. A Múzeumok Éjszakáján nyíló tárlat értelmezéséhez Takács László, Kaiser Fruzsina és Mangi Kornélia Nelli táncososok is egyedi koreográfiákkal járulnak hozzá. A kiállítás július 17-ig látogatható.

A Polarizmus egy kísérleti összművészeti projekt, amely egy közös gondolkodás első fázisa, megvalósulása. Egyfelől az Ivan & The Parazol megalakulása óta keresi az olyan együttműködéseket, ahol a különböző művészeti ágakat házasítva tudnak létrehozni műfajokon átívelő, izgalmas produktumokat. Volt filmes, képzőművészeti projektjük, dolgoztak különböző művészekkel kiállításokon és novellás köteten is. Másfelől a MODEM kurátorának Don Tamásnak alapvető munkamódszere más művészeti- és tudományágak bevonása a kiállításaiba. Ide sorolhatóak a MODEM tereiben az elmúlt években megvalósuló kiállításai, amelyeken pszichológusokkal, történészekkel, irodalmárokkal, zenészekkel dolgozott.

A Polarizmus egy nem létező szó, ami egyrészt tekinthető tekinthető a polarizáció (szemben álló csoportok, vélemények ellentétet) és a pluralizmus (Eltérő vélemények létjogosultságát megengedő irányzat) szavak összeolvasztásának. Illetve annak a megállapításnak, hogy

a társadalmunk olyan mértékben nem tud közös nevezőre jutni szinte semmiben, hogy ez már egy áramlatként, egy „izmusknét” is értelmezhető.

A kiindulópontot az Ivan & Parazol által felvett szám adja, amelyet egy, a teret markánsan meghatározó installáció egészít ki. E köré szerveződnek a két filmes és egy képzőművész által létrehozott videóinstallációk, valamint három kortárs táncos koreográfiája, amelyek szintén erre az alkalomra készülnek.

A Múzeumok Éjszakája estéjén a MODEM kiállításaiban Fehér Dávid művészettörténész és Don Tamás kurátori tárlatvezetései mellett többek között, Nagy T. Katalin kurátor és Antal Péter műgyűjtő közös tárlatvezetésén, múzeumpedagógiai foglalkozásokon, színházi előadásokon, Jónás Vera és Závada Péter koncertjén, valamint az Anna and the Barbies Akusztik Trió koncertjén vehetnek részt az érdeklődők.

Az est programjáról további információt a MODEM honlapján olvashatnak.