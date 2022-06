Nem csitulnak a kihívások, de sikeres évet zárt a Katona József Színház

A budapesti Katona József Színház megtartotta évadzáró eseményét, aminek az elején néma felállással emlékeztek a nemrég elhunyt Haumann Péterre, aki 1994. és 2016. között, huszonkét éven át volt a társulat tagja, valamint Magyar Lászlóra, aki 1984-től 1994-ig, majd 1998-tól 2000-ig volt a színház legendás művészeti titkára.

Máté Gábor, a teátrum igazgatója elmondta: a korábbi évek után sajnos nem csitulnak a kihívások - olvasható a színház közleményében. Miként szinte az egész hazai kulturális élet, úgy a Katona is újabb nehézségekkel teli időszakot élt és él meg. A járvány mérséklődésével nagyjából egy időben kitörő orosz-ukrán háború és a brutális infláció sem a munkatársaknak, sem a közönségnek nem hagyott időt a fellélegzésre. A színházba járási szokások mára eltérnek a korábban megszokottól és a látogatási hajlandóság, valamint a fizetőképesség is jelentősen megváltozott az elmúlt időszakban.

Komoly kihívás a színházak, így a Katona számára is, hogy miként reagáljon jól, érzékenyen a változásokra úgy, hogy nézőit mégis megőrizze. Az előttük álló hónapokban azért is dolgoznak majd, hogy ezekre a kérdésekre válaszokat találjanak. Az igazgató ugyanakkor azt is kiemelte: óriási dolognak tartja, hogy a fent említettek ellenére a 2021/22-es terveket szinte hiánytalanul sikerült megvalósítani és tizenegy, többségében nagysikerű bemutatót tartottak. Ez komoly felhajtóerőt jelent a következő, ünnepi évadhoz, amelyben terveik szerint az idén megkezdett irány lesz a meghatározó.

Ősztől két új tag, Béres Bence és Mentes Júlia csatlakozik a színházhoz. Béres Bence Székely Kriszta és Máté Gábor tanítványaként a Salzburgi Mozarteumban diplomázik idén, a Freeszfe Egyesületen belül. Mentes Júlia 2019-ben végzett Selmeczi György és Novák Eszter osztályában a Színház-és Filmművészeti Egyetemen.

A Katona József Színház 40. évada veszi kezdetét 2022 őszén.

Ehhez a jubileumhoz kapcsolódik az ún. Sufni-projekt is. A mentorprogramot, amelyre 30 évnél fiatalabbak jelentkezhettek előadástervekkel, Zsámbéki Gábor vezeti. A harmincnyolc pályázó közül Bagossy Júlia író, rendezőt és Dohy Balázs dramaturgot választotta ki a szakmai zsűri, így ők rendezhetnek majd a Sufniban. Bagossy Júlia a Freeszfe kötelékében, Ascher Tamás és Forgács Péter osztályában jelenleg a Salzburgi Mozarteum növendékeként végzi tanulmányait. Dohy Balázs 2021-ben végzett Garai Judit, Róbert Júlia, Radnai Annamária, valamint Németh Gábor színházi dramaturg osztályában, a Színház-és Filmművészeti Egyetemen.

A hagyományoknak megfelelően átadták a belső művészeti díjakat. Az évadban nyújtott kiemelkedő teljesítményért járó Máthé Erzsi-díjat – amelyet Máthé Erzsi tizenkilenc éve alapított – Tasnádi Bence vehette át. A társulat szavazatai alapján a legjobb, harminc mondatnál kevesebb szöveggel járó alakításért odaítélt PUKK-díjat Ujlaki Dénes kapta.

A tervek szerint a 2022/23-as évad első három premierjét októberben tartják.

Jevgenyis Griskovec kortárs orosz író Tél című művét Dankó István rendezi a Sufniban.

Ezzel párhuzamosan A mi osztályunk sikere óta széles körben ismert lengyel kortárs író, Tadeusz Slobodzianek A zseni című darabját Ascher Tamás állítja színpadra a Kamrában.

A Katona első bemutatója Henrik Ibsen Hedda Gabler drámája lesz, Székely Kriszta rendezésében.

Színházpedagógiai programjuk, a Behívó a Covid időszakban is igyekezett a legszélesebb programkínálattal megszólítani a középiskolás, egyetemista és felnőtt korosztályt. Előadásokhoz kötődő workshopok mellett, K:özéletbevágó címmel elindították politikai szabadegyetemüket és több hónapon keresztül dolgoztak a Rákospalotai Javítóintézet lakóival is. A résztvevőkkel létrehozott projektbemutatót a Sufniban és a Javítóintézetben láthatták az érdeklődők. Az idei év végén pedig egy felnőttekből álló csapat dolgozott közéleti és személyes történetekkel. Ennek a végeredménye a Négyen című előadás lett, ami szintén a Sufniban került bemutatásra.

Jövőre a nagy érdeklődésre való tekintettel Vajdai Vilmos rendezése, a Nem vagyunk mi barbárok a Sufniból átkerül a Kamrába. Augusztus 25-én pedig utoljára lesz látható a Poppea megkoronázása a Városmajori Szabadtéri Színpadon. Az előadás rendezője Székely Kriszta.

(Borítókép: Horváth Máté)