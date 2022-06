Meghalt Rátonyi Róbert özvegye

Ötödik alkalommal tartották meg hétvégén a Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivált, amelynek a Sissi, a magyar királyné című Huszka-operettje után Oberfrank Pál, a teátrum igazgatója jelent meg a színpadon. Az ünneplést szomorú hírrel szakította félbe: meghalt Németh Margit, a rendezvény névadójának özvegye.

Az operett ugyan a vidámság, a boldogság műfaja, de itt jelentjük be, hogy fesztiválunk névadójának az özvegye, Németh Margit most este, 95 éves korában csendesen és nyugodtan távozott közölünk. Milyen furcsa az élet, hogy éppen most, amikor ezzel a rendezvénnyel ünnepeljük a férjét és a műfajt, de ne legyünk szomorúak. Isten vigyázzon rá. Lánya, Hajnalka és fia, Robi gyászolják