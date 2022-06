Sikeres jubileumi évadot zárt a Kolibri Színház

A 2022. június 17-én megtartott évadzáró társulati ülésen Novák János igazgató elmondta: bár korlátozások idén már nem voltak, a járványhelyzet továbbra is komoly nehézségek és kihívások elé állította a Kolibri Színházat, hasonlóan az összes hazai kulturális intézményhez.

Óriási eredménynek értékeli, hogy mindezek ellenére – az erős, összetartó társulatnak és az összehangolt munkának köszönhetően – sikerült megvalósítani a 2021/22-es terveket.

Hét premiert és egy előbemutatót tartottunk, sikeresen megrendeztük a X. Kaposvári ASSITEJ Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálét, májusban pedig egész napos programmal ünnepeltük meg a színház fennállásának harmincadik évfordulóját. A jeles alkalomból Kolibri30 – Jubileumi beszélgetések címmel videóinterjú-sorozat készült a társulat összes művészével, és elindítottuk a Kolibri Podcast csatornát is.

Az évadról számokban

Az idei évadban a színház három játszóhelyén összesen 412 előadást láthatott a közönség, közel 96 százalékos nézettség mellett. A járvány miatt 26 előadást kellett elhagyni, 35-öt viszont beugrással sikerült megmenteni. Az évadban Alexics Rita lépett a legtöbbször színpadra, 178 alkalommal, őt Ruszina Szabolcs és Fehér Dániel követte 177, illetve 172 előadással.

A színház több mint harminc repertoár-előadásáról szólva az igazgató hangsúlyozta a gyakran kortárs szerzők közreműködésével létrejött ifjúsági produkciók, valamint a csecsemőszínházi előadások fontosságát, hiszen a Kolibri Színház mindkét területen példaadó mintát képvisel. Hozzátette, hogy a Covid-járvány miatti visszaesés után idén új lendületet vett a színház drámapedagógiai programja Gyevi-Bíró Eszter vezetésével: az évadban 194 színházi nevelési programot tartottak, összesen 5165 gyerek részvételével.

Nemzetközi kapcsolatok

Novák János kiemelte, hogy

a jubileumi évadban is aktívan részt vettünk a közel két évtizede működő nemzetközi kooperációk – a 0–6 éves korosztályra fókuszáló MAPPING művészeti-kutatási projekt, az interaktív történetmesélés és a digitális technológiák ifjúsági előadásokban való színházi alkalmazásait kutató PlayOn!, valamint az öt német és öt egyéb európai színházat magában foglaló EuropeFiction – közös munkájában.

Hozzátette: az elmúlt években rendszeressé vált Zoom-konferenciák mellett idén már személyesen is találkoztak külföldi partnereikkel.

A jövő évadról

A 2022/2023-as évadot a hagyomány szerint szeptember első szombatján az egész napos Kolibri Fesztivállal nyitják meg. Az ősz első bemutatója a MAPPING nemzetközi együttműködés keretében megvalósuló Hangmadár című produkció lesz, amelyet Eck Attila dramaturg közreműködésével Novák János rendez a Kolibri játszóhellyé avatott, felújított előcsarnokában. Minden, ami él, minden, ami izeg-mozog, hangot ad, zenél – hangokról, színekről, formákról szól ez a varázslatos mese, amelynek legkisebb nézőik is részesévé válnak.

A Kolibri Színház kortárs magyar drámaíró-pályázatának díjazottját, Kiss Noémi A bálna és a srác című darabját Markó Róbert állítja színpadra októberben a Kolibri Fészekben. Az azóta mesekönyv formájában is megjelent történet főhőse egy kisfiú, aki be akarja bizonyítani a szülei és saját maga számára, hogy képes egyedül is boldogulni, így hát magányos kalandra indul az északi tenger partján. Október közepétől kerül a nagyközönség elé Vidovszky György rendezésében az Áruló című legújabb ifjúsági előadás, amelynek előbemutatóját június elején tartották a Kolibri Pincében.

A PlayOn! nemzetközi együttműködés keretében létrejött, Magyarországon eddig egyedülálló interaktív előadásban a teljes eseménysort a nézők alakítják egy telefonos applikáció segítségével, szavazataikkal befolyásolva a nyomozós játék menetét. 2023 januárjában egy igazi klasszikust mutatnak be a Kolibri nagyszínpadán: az Óz, a varázslót, amelyet Horváth Péter színpadi adaptációja alapján Gothár Péter rendez.

Díjak

Évadértékelő beszéde végén Novák János kiemelte: idén több díjjal is gazdagodott a Kolibri Színház társulata.

Sallai Virág Aase-díjat kapott; az Emma csöndje című előadás elnyerte az eSzínház Fesztivál Közönségdíját gyermek- és ifjúsági kategóriában, valamint a X. Kaposvári ASSITEJ Biennálé Üveghegy-díját és a hallgatói zsűri különdíját. Szintén a biennálén Keleti István-díjjal ismerték el Grisnik Petra, Ruszina Szabolcs és Szanitter Dávid teljesítményét A méhek istene című ifjúsági előadásban.

Az évadzárón a hagyományoknak megfelelően a társulat belső művészeti elismeréseit is kiosztották. A színház társulata minden évben választ egy Kolibri Hölgyet és egy Kolibri Urat, illetve egy Kolibri Háttér Hölgyet és egy Kolibri Háttér Urat, akik kiemelkedő munkájukért a következő évadban viselhetik a címet. A kollégák titkos szavazatai alapján idén Tisza Bea és Nizsai Dániel színművész, illetve Albert Kinga videós és Farkas István műszaki vezető érdemelte ki az elismerést.