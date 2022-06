Haza se tért a magyar zenekar, máris visszahívták Angliába

A koncertkörút a londoni Cadogan Hallban indult átütő sikerrel. Bartók Concertóját viharos üdvrivalgás követte, és a Times kritikusa is elismerően állapította meg: „A magyar zenekar agilis és intenzív volt.” A Classical Source egyenesen dream teamnek nevezte az együttest, a Theatre Desk pedig azt ajánlotta olvasóinak, hogy ha lemaradtak volna a londoni koncertről, utazzanak a Concerto Budapest után, mert egész héten Angliában turnéznak.

A turné után az Index felkereste Szabó Stein Imrét, a Concerto Budapest nemzetközi stratégiai főtanácsadóját, aki a következőket nyilatkozta lapunknak:

Komolyzenében – a piaci értéket tekintve – Anglia a legnagyobb befolyással bíró ország, London pedig mindennek a központja. Ha egy zenekar eljut idáig, akkor ott áll a nemzetközi hírnév, sőt világhír kapujában. Majdnem telt házas koncerttel debütáltunk a brit fővárosban.

A zenekar fellépett Guildfordban és Basingstoke-ban, de játszottak a Birmingham Symphony Hallban és a manchesteri Bridgewater Hallban is.

A Concerto Budapest csodás virtuózainak fergeteges bemutatkozása Edinburghban címmel írt kritikát a Seen and Heard International a turné utolsó állomásáról, amikor az edinburghi Usher Hallban búcsúzott az együttes a szigetország közönségétől. A cikk szerzője csupa pozitív jelzővel illette a zenekar játékát, több tagot külön kiemelve, írását pedig azzal zárta, hogy nem lepődne meg, ha a Concerto Budapest a jövőben többször is megfordulna a szigetországban, azon belül is az Edinburghi Nemzetközi Fesztiválon is számít rájuk, „hiszen annyira jók”.

Jövőre velük ugyanott

A búcsú nem szól hosszú időre, hiszen az utolsó előadás után a szervező, a legrangosabb zenei előadókat képviselő IMG Artists újra meghívta a zenekart 2023 őszére az Egyesült Királyság jelentős koncerthelyszíneire.

A most befejeződött sorozattal a Concerto Budapest az egyik első külföldi vendége volt a koronavírus-járvány után újra megnyílt angliai koncerttermeknek. A turnén Bartók, Kodály, Mozart, Beethoven és Enescu művei szólaltak meg. A hangversenyek szólistája a népszerű zongoraművész, Angela Hewitt volt, aki nem először játszott együtt a magyar együttessel. A koncertek karmestere, Keller András zeneigazgató kiemelkedő jelentőségűnek nevezte a turnét, amellyeel szerinte sikerült meghódítani az Egyesült Királyságot.