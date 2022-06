Zseblámpás hangulatséták és Csík zenekar a Fiumei úti sírkertben

A Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) idén is csatlakozik a Múzeumok Éjszakája országos programsorozatához, amelynek részeként szombaton a Csík zenekar ad koncertet a Fiumei úti sírkertben, a Kossuth-mauzóleum előtti füves területen.

A NÖRI keddi közleménye szerint hagyományosan tematikus sétákkal és ingyenes szabadtéri koncerttel várják a látogatókat június 25-én. Emellett 14 és 20 óra között nyitva lesznek a nagy mauzóleumok, amelyek az év többi napján csak vezetett séták során látogathatók, így az érdeklődők ezen a napon szabadon megnézhetik Kossuth Lajos, Deák Ferenc és Batthyány Lajos sírépítményének belső tereit. Sötétedés után zseblámpás hangulatséták indulnak Angyalok útján címmel.

A Csík zenekar esti koncertjén felhangzik majd többek között József Attila Születésnapomra című verse és Petőfi Sándor Temetőben szól az ének című költeménye, valamint a Te majd kézen fogsz és hazavezetsz című dal is.

A Nemzeti Örökség Intézete minden évben csatlakozik a Múzeumok Éjszakája programjaihoz, hiszen a Fiumei úti sírkertet egy szabadtéri múzeumként fogjuk fel, ahol a modern kori szobrászművészetünk, irodalomtörténetünk és történelmünk is felfedezhető

– idézi a közlemény a rendezvény kapcsán Móczár Gábort, a NÖRI főigazgatóját, aki hozzátette, hogy az ilyen alkalmak során a különleges programokkal olyanokat is meg tudnak szólítani, akik másként nem ismernék meg a nemzeti emlékhelyet.

A Csík zenekar koncertjén a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrálni a rendezvenyek@nori.gov.hu e-mail-címen lehet.

A Fiumei úti sírkert (régen Kerepesi temető) mára olyan kulthellyé vált, ahol többek között Batthyány Lajos, Ady Endre, Jókai Mór, Arany János, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Vörösmarty Mihály, Erkel Ferenc, Karinthy Frigyes, Munkácsy Mihály, Jancsó Miklós, József Attila vagy éppen Kertész Imre sírját lehet felkeresni. Az arborétumnak is beillő hatalmas temetőkert nemzetünk nagyjainak emlékezete mellett az 1849 óta egymást váltó történelmi korszakok lenyomatát is őrzi. Sírépítményei és szobrai miatt pedig a 19. század végétől napjainkig ívelő síremlékművészet szabadtéri kiállítóhelyének is tekinthető. A Fiumei úti sírkert nemzeti emlékhelyként a Nemzeti Örökség Intézetének üzemeltetésében és vagyonkezelésében áll.