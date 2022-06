Főállású drogosként az ember nem szívesen jön ki a fényre – mesél a Hiperkarma

A nappali forróságot egy laza hangvételű közönségtalálkozóval enyhítette a 2022-es VOLT Fesztiválon a Hiperkarma. Idén Sopron mellett minden napra jut egy előadó az Index Kávéháznál, aki megosztja emlékeit és gondolatait, mielőtt színpadra állnának és megrengetnék a földet. A nyitónapon Bérczesi Róbert és zenekara a Beat rádió koordinálása alatt tartott beszélgetésben megosztott több bensőséges infót a közönséggel első VOLT fesztiválos élményüktől a dalszövegírás urbán legendájáig.

9 Galéria: Hiperkarma-közönségtalálkozó és koncert a VOLT-on Galéria: Hiperkarma közönségtalálkozó és koncert a VOLT-on (Fotó: Karip Tímea / Index)

Már megkezdődtek a koncertek, így a különféle színpadok kereszttüzében erősen kellett koncentrálni, hogy minden üzenet átjusson. A tűző nap sem segített a helyzeten, de a lelkes rajongók megküzdöttek az elemekkel, és a gumiabroncs fotelek kényelméből figyeltük közösen, milyen kérdésekkel bombázza a BEAT rádió a srácokat.

A kezdőakkordban elmesélték, hogy első nagyszínpados élményük komoly falat volt. Bérczesi három napig nem aludt, percről percre rakosgatta össze a programtervet. Végül annyira kifáradt, hogy az erő és a hang is elfogyott, így arra jutottak, hogy a kisebb színpadok intim szférája jobban passzol a gondolatiságukhoz, amire a szervezők is ráerősítettek. Visszatérő kérdés és gondolat, hogy miért nem tűnt fel a kezdeti klipjeikben a dalszerző-énekes, amire kendőzetlenül azt válaszolta:

Főállású drogosként az ember nem szívesen jön ki a fényre.

A banda szövegei mögött megbúvó agy azt is elárulta, hogy már 22 hónapja és 15 napja tiszta, és a testformálása is remek ütemben halad, a mostani hetven kilóját mindenképpen szeretné megtartani. Felmerült az urbán legenda is, hogy Robi mérnöki alapokon szerkeszti a dalszövegeket, amire a bandavezér rácáfolt, miszerint több a nótákban az intuíció, mint az agyalás, persze az is részét képezi.

Nyitóakkord és záróharmónia

Rengeteg kérdés érkezett az esti koncerttel kapcsolatban a követőktől interneten keresztül is, amiről minden előfeltevés be is igazolódott, a zenekar nem okozott csalódást. Rövid átfedéssel a Muse zárókörében kezdett a Hiperkarma a Kraft Színpadon, ahol igazi éteri hangulat alakult ki. Kis Tibor vagánysága és zabolátlan energiái hatalmas lendületet adtak a koncertélményhez, az összhangzás nem hagyott kivetnivalót maga után.

Ahogy a beszélgetés lazán elindította a délutánt, ugyanolyan finomsággal, tenyerükön hordozva zárták le a fesztivál első napját a srácok. A közönség lelkes és odaadó volt, így a banda finoman tudta hangolni, felkorbácsolni, megtáncoltatni vagy épp nyugtatni a népet a zenével. Nem nagyszínpad, de a kisebb térben intim és bensőséges hangulatot, őszinteséget hoztak. Bár nappal felforrt a világ, estére kellően lehűlt minden. A hűvös levegőben még nagyobb hanggal szólaltak meg ezek a gondolatok, az emberek a zenére figyeltek, a zenekar az emberekre, a főtér élőzenés blokkját pedig méltó módon zárta a Hiperkarma.

(Borítókép: Karip Tímea / Index)