A Gipsy Kings Magyarországra jön

Mint írják, a rendezvény középtávon pillére kíván lenni a székelyföldi és ezen belül elsősorban a Gyergyó-medencei kulturális-turisztikai törekvéseknek. A fesztivál elsődleges célcsoportja a helyi, székelyföldi, erdélyi és a magyarországi művészetkedvelő közönség.

A fesztivál ötlete a Művészetek Völgyében született meg sok-sok évvel ezelőtt, míg végül tavaly először életre tudtuk hívni a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Hagyományok Háza biztatására és támogatásával. Így jött létre Erdély és a Gyergyói-medence legnagyobb összművészeti fesztiválja, amely a térséget egyben definiálja is kulturálisan a Kárpát-medencében szoros kötődésekkel az anyaországhoz – ezt tükrözi a műfajilag nagyon sokszínű program is

– idézi a közlemény Kassay L. Péter fesztiváligazgatót.

A közlemény felidézi, hogy a koncertek három nagyszínpadon – kettő Gyergyószentmiklóson és egy Gyergyószárhegyen, a Lázár-kastélyban –, valamint további kisebb helyszíneken lesznek. Az Egyfeszt egyik idei sztárfellépője a Gipsy Kings; koncerted ad továbbá a Wellhello együttes, Hobó és bandája, Lajkó Félix és a lengyel Volosi vonós zenekar, Herczku Ági Nikola Parovval, Dresch Mihály, Harry Tavitian, Kubinyi Júlia, Sárik Péter, Falusi Mariann, valamint Dorogi Péter.

A tájékoztatás szerint a tavalyi fesztiválhoz hasonlóan idén is tematikus udvarokat alakítanak ki. A Képzőművészeti udvarban az állandó kiállítások mellett többek között a kolozsvári Fecsegő ecsetek művészetterápiás műhelye várja alkotni és élményt feldolgozni a gyerekeket, a Gasztró utca pedig bemutatja helyi kulináris jellegzetességeket.

A fesztiválozók ízelítőt kapnak a környék látnivalóiból is, megismerhetik a működő hagyományos kézműves foglalkozások művelőinek tevékenységét, valamint kipróbálhatják többek között a medvelest, valamint a siklórepülést is. A fesztiválon lesz egyebek mellett silent party, fényfestés, iparművészeti vásár, valamint hajnali táncház is.