Paul McCartney szombat este a brit Glastonbury Fesztiválon folytatta a 80. születésnapja alkalmából tartott ünneplést a színpadon. A 38 dalt tartalmazó szettje során Bruce Springsteen és a Foo Fighters vezetője, Dave Grohl is vendégként lépett fel. Miután McCartney úgy mutatta be őt, hogy „a barátom, és a ti hősötök", egy mosolygó Grohl lépett a színpadra, aki csak ennyit mondott: „Szia, Paul. Hogy vagy?"

Grohl és McCartney belecsaptak a Beatles „I saw her standing there" –jébe, Grohl átvette a vokál egy részét, majd következett a Wings „Band on the Run" című száma, amelyet Grohl korábban már feldolgozott a saját zenekarával is.

5 Galéria: Paul McCartney gigantikus koncertjén Dave Grohl is színpadra lépett Fotó: Dave J Hogan / Getty Images Hungary

Közvetlenül ezután Springsteen megismételte a június 16-i Metlife Stadionbeli fellépését McCartney-val, és újból eljátszotta a saját „Glory Days"-ét McCartney basszusgitáros és vokálos közreműködésével, valamint a Beatles „I Wanna Be Your Man"-jét. Az utolsó dalnál, amely a Beatles „The End" című szerzeménye volt, Grohl és Springsteen is visszatért a színpadra, hogy részt vegyenek az örömzenélésben – írja a Rolling Stone.

Esküszöm, soha nem hagynám ki, hogy veletek legyek itt és most

– mondta Grohl a dalok között, miután elmesélte, hogy két törölt járat ellenére is el tudott jutni Glastonburybe.

McCartney koncertjén egy különleges vendég is szerepelt, mint ahogy a jelenlegi turnéjának minden fellépésén. Az „I've Got A Feeling" szám alatt John Lennon hangja csendült fel videó bejátszásokkal kísérve a Peter Jackson rendező által felújított Get Back felvételekből. McCartney az utolsó szám eljátszását követően Ukrajna zászlaját emelte a magasba, kifejezve szolidaritását a megtámadott országgal.

(Borítókép: Paul McCartney és Dave Grohl 2022. június 25-én. Fotó: Samir Hussein / WireImage / Getty Images)