Tom Hanks bevallotta, hogy kétségei voltak a Forrest Gumppal kapcsolatban

Tom Hanks játszotta a címszereplőt, aki gyermeki ártatlansággal került történelmi jelentőségű események forgatagába. Véletlenül vált öntudatlanul is kulcsfontosságú szereplővé a sokszor nevetségesen ügyetlen Forrest Gump a Robert Zemeckis által rendezett 1994-es filmben, amely hat Oscar-díjat nyert.

„Elmondom, hogy a Forrest Gumpban mindazt, amit a parkban, a Georga állami Savannahban, egy padon forgattunk, csak egy lehetséges narratív részhez vettük fel” – mondta Tom Hanks a CNN szerint. A színész elmondása szerint a forgatás idején kérdőre vonta a rendezőt a következőképpen:

Érdekel bárkit is ez a bolond, aki egy padon ül? Mi ez? Senki sem tudja, hogy mi van ebben a dologban

– mondta Tom Hanks.

Hozzátette, hogy végül leforgatták a 13 oldalnyi párbeszédet, amit másfél nap alatt kellett felvenniük, és súgólapokra írták fel a nehezebben megjegyezhető részeket.

Robert Zemeckis, a film rendezője a buszpados jelenetekről azt mondta Tom Hanksnek:

Tom, ez egy aknamező. Soha nem tudhatod, hogy az emberek mit vesznek ki belőle.

A padon ülő jelenetek fontos részét képezték a Forrest Gumpnak, amely világszerte 677 millió dollárt hozott, és sokan modern klasszikusként emlékeznek rá. A film tele van olyan szállóigékkel, mint, „anyukám mindig azt mondta, hogy az élet olyan, mint egy doboz bonbon. Soha nem tudhatod, mit veszel ki belőle”.

A Forrest Gump megjelenése óta eltelt években Tom Hanks még több elismerést szerzett a kamera előtt és mögött. A nevéhez fűződik a Ryan közlegény megmentése, A Da Vinci-kód és a Charlie Wilson háborúja, amelynek producere is volt. Most Baz Luhrmann rendező Elvis című filmjét népszerűsíti, amely a rock and roll szupersztár Elvis Presley életén alapul, és amelyben ő alakítja Presley menedzserét, Tom Parker ezredest.

(Borítókép: Részlet a Forrest Gump című filmből. Fotó: IMDB)