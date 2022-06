Lélegzetelállító lett az Aranybulla előzetese

Az egyik legnagyobb hazai filmes meglepetés lehet az Aranybulla, amelyből televíziós sorozat, majd később egész estés film is születik. Most elkészült az előzetese, amelyet az alkotók az Index rendelkezésére bocsájtottak.

Az Index nemrégiben interjút készített Kriskó Lászlóval, az Aranybulla című televíziós sorozat rendezőjével és egyik producerével, aki elmondta: a televíziós dokumentumsorozatban lesznek filmes részletek, de mellette történészek és szakértők segítségével mesélik el a kort. A film 40-50 évet ölel fel III. Béla halálától (1196) a muhi csatáig (1241), és reményeik szerint ebből nemcsak egy négyrészes dramatikus anyag fog kijönni, hanem egy egész estés moziverzió is, amelyben nincsenek már benne a történészek, hanem összerakják a sztorit egy egybefüggő történetté.

Aranybulla filmelőzetes

Kriskó elmondása szerint bármikor csinált történelemmel foglalkozó filmet, azzal szembesült, hogy az ember minden korszakban darázsfészekbe nyúl. „Nincs két szakértő, aki ugyanazt mondaná, de itt annyi történésszel beszéltünk, hogy a végén kikristályosodik valami közösen elfogadható igazság. Ki kell emelnem F. Romhányi Beatrix egyháztörténészt, aki rengeteget segített a korról, a szokásokról kialakított képben. Major Balázs régész a Szentfölddel és a keresztes hadjáratokkal, Veszprémy László történész a hadtörténettel foglalkozott, és segített még Teiszler Éva is, ő a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársa. Zsoldos Attilának most jelent meg könyve A 800 éves Aranybulla címmel: nála is jártunk, elolvasta a forgatókönyvet és adott tanácsokat, de idő hiányában nem tudta vállalni a részvételt.”

Az idős II. Andrást Trill Zsolt alakítja

A rendező szerint a történészek között vita van arról, hogy az Aranybullát a magyar urak kényszerítették-e ki, vagy András zseniális húzása volt. „Egyre inkább azt látják, hogy az Aranybulla elég sok pontban Andrásnak kedvezett, de mind a két fél megtalálhatta a számítását.” A történészek szerint II. András reformer volt, csak nem volt szerencséje.

Több mint tíz szakértővel beszéltünk, elképesztő sokat dolgoztunk azon, hogy minél objektívebb képet fessünk erről a világról. Sokáig azt gondolták II. Andrásról, hogy baletturalkodó volt, aki eltékozolta a vagyont, ehhez képest az kristályosodik ki, hogy valamit nagyon máshogy akart csinálni – hol jobban, hol rosszabbul, de sok tekintetben mégis zseniálisan.

A film költségvetése egymilliárd forint fölött lesz. Az idősebb II. Andrást Trill Zsolt, a fiatal királyt Veréb Tamás, Gertrúdot Törőcsik Franciska, János érseket Rátóti Zoltán alakítja, a teuton lovagok vezére Fenyő Iván, az öreg keresztes László Zsolt. A rendező Kriskó László, az operatőr Csincsi Zoltán, a producerek Rákay Philip, Csincsi Zoltán, Hábermann Jenő és Kriskó László. A sorozatot decemberben szeretnék bemutatni: tárgyalások folynak arról, hogy a Duna Televízióval egy időben egy kereskedelmi csatorna is leadja. A moziverzió pedig jövő tavaszra készülne el.

Kriskó László úgy véli, a magyar középkor legdicsőbb korszaka az Árpád-házi királyok uralkodása, amikor Magyarország Európa egyik legnagyobb, leggazdagabb vezető hatalma volt, de a filmben megismerjük királyaink emberi odalát, együtt éljük át velük dilemmáikat, kudarcaikat, dicsőségeiket. „A II. Andrásról és koráról készülő film hiánypótló: magyar filmen eddig nem látott középkor tárul a szemünk elé nagyszerű, hiteles jelmezekkel, díszletekkel, kellékekkel, kiváló színészi alakításokkal. Reményeink szerint az Aranybulla az egyik legnagyobb hazai filmes meglepetés lesz.”