Kero Amerikában adná el a magyar Levi's-t

A blue jeans, a Levi's farmer a hatvanas évek óta folyamatosan többet jelent divatos ruhadarabnál. A legendás gombos, szögecses, indigós csőnadrág „feltalálójáról” musical készült, amelynek zenéjét Jávori Ferenc „Fegya”, a Budapest Klezmer Band alapítója írta. Beszél a Levi's Storyról, és elmondja véleményét a me too botrány után visszatérő Kerényi Miklós Gáborról is, aki a darabot rendezi.