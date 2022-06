Utolsó filmjére készül Woody Allen

Woody Allen úgy fogalmazott, „az izgalom nagy része elmúlt”, hozzátéve, hogy a manapság megjelenő filmek csupán néhány hétig futnak a mozikban, utána felkerülnek a streamingplatformokra, ez pedig már nem szerez számára akkora örömet.

A rendező két legfrissebb filmje – a 2019-es Egy esős nap New Yorkban és a 2021-es Rifkin fesztiválja – a pandémia alatt mutatkozott be, az utóbbi nem szerepelt túl jól, az Egy esős nap New Yorkban azonban kasszasiker volt.

A koronavírus-járvány kitörésekor sajnálta, hogy nem tudja elkészíteni az általa megálmodott filmet, később azonban átgondolta a helyzetet, és rájött, hogy a járvány miatt bezárkózni nem is olyan rossz, hiszen nem kell egész nap döntéseket hoznia.

(Borítókép: Woody Allen 2017. szeptember 11-én. Fotó: James Devaney/GC Images)