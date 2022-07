Hímzőszakkör a rockfesztiválon, Eszenyi Enikő a bántalmazásról és egyéb furcsaságok

Zakatol a nyár, tombol a kánikula és a kultúra. Mi eddig színházi, zenés és filmfesztiválon jártunk. Hárman háromfelé, és most elmondjuk, mit is tapasztaltunk.

Korcsmáros Felícia a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján járt. Megnézte a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának Három nővér című előadását, nagyon tetszett neki, majd meglepődött. Talált ugyanis a fesztiválprogramban egy produkciót, mely a hatalommal való visszaélés és az egyén személyes felelősségének viszonyát boncolgatja a közreadott ismertető alapján.

Visky András: A test történetei – Prostituáltak című darabjáról volt szó, melyet a Csengeri Alkotó Központ hallgatói adtak elő, és a rendezők között Eszenyi Enikő nevére is rábukkant. Megnézte, és a beszélgetésen el is mondja, mely kérdései maradtak megválaszolatlanok.

Rimai Ádám egy konkrét csodáról számolt be, melyet a soproni VOLT Fesztiválon élt át az időjárás és az Irie Maffia jóvoltából. Begyűjtött számtalan kiváló muzikális élményt is, de

kalandjainak tarka sokaságából is kiemelkedik egy illuzionista produkciója, aki szöget ütött a fejébe

– a sajátjába, nem Ádáméba –, valamint egy hímzőszakkör. Tessék, ilyesmikre pörögnek a fiatalok, amikor nem játszik valamelyik színpadon a Halott Pénz, de a beszélgetésen számos további generációs titokról is lehullt a lepel.

A veszprémi Magyar Mozgókép Fesztivál jelentősebb, ám természetszerűleg szubjektív pillanatáról is szó esett a beszélgetésen, így Kulka János csodája és Bereményi Géza új szerzőtársa is említésre került, és még csak most kezdődik a július, újabb és újabb fesztiválokkal.

A beszélgetéshez és a nyár összes további, szervezett kulturális programjához jó szórakozást és sok sikert kíván az Index kultrovatának csapata!

(Borítókép: Karip Tímea / Index)