Három dolgot gyűlölt megbocsáthatatlanul Hofi Géza, a magyar stand up úttörője

Hofi Géza 1936. július 2-án született és 2002. április 10-én halt meg Budapesten. Kossuth- és Jászai Mari-díjas humorista, előadóművész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. A magyar kabaréműfaj külön utat járó, kiemelkedő népszerűségű alakja, aki önálló produkcióival egyéni stílust teremtett. Most tesztelheti, mennyit tud róla.

Müller Péter szerint Hofi „három dolgot gyűlölt megbocsáthatatlanul: a hazugságot, a hülyeséget és a gátlástalan hatalomszomjat. Ilyen indulattal az ember vagy próféta lesz vagy bohóc.”

Háromszor felvételizett sikertelenül a színművészeti főiskolára, később a Kőbányai Porcelángyár munkásaként iratkozott be Rózsahegyi Kálmán színiiskolájába, ahova többek között Sas József és Sztankay István is járt. Öt évig dolgozott gyári munkásként, mígnem a tehetségére felfigyelő Szendrő József színigazgató 1960-ban a debreceni Csokonai Színházhoz szerződtette. Itt mások mellett Tímár Évával, Pásztor Erzsivel és Latinovits Zoltánnal játszott együtt. Az előadások után a szerepeket barátaival rendszeresen parodizálta, gyakran föllépett a környék kultúrházaiban is, és egyre nagyobb népszerűségre tett szert.

1963-ban visszaköltözött Budapestre, és az Országos Rendező Irodától kapott működési engedéllyel fellépéseket vállalt az egész országban, majd egyre többet szerepelt a Magyar Televízióban, és külföldre is eljutott. 1969-ben a Komlós János által vezetett Mikroszkóp Színpadhoz szerződött, ahol 1982-ig volt tag. A 70-es években nem volt nélküle szilveszter.

A visszaemlékezések szerint Hofi pontosan tudta, milyen közegben mennyit mondhat el: a televízióban és a rádióban elhangzott szövegei visszafogottabbak voltak, mint a Mikroszkóp kis nézőtere előtti megnyilvánulásai.

Ádám Ottó 1983-tól szerződtette a Madách Kamara Színházhoz, ahol saját szövegeivel és dramaturgiájával állt a közönség elé. Itt mutatta be Hofélia című önálló estjét, amit ötszázszor játszott el. 1987-ben tűzték műsorra az Élelem bérét, amely 2001-ig ment. Hofi a rendszerváltás után is töretlen sikerrel lépett fel, műsorainak hangvétele, stílusa, egyéni humora alapvetően nem változott.

Születésnapján rá emlékezünk.

(Borítókép: Hofi Géza 1996. június 27-én. Fotó: Soós Lajos / MTI)