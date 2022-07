A TikTok-kedvenc magyar jelmeztervező is szavazhat az Oscar-díjakról

Az akadémia minden évben bővíti tagságát, Rév Marcell operatőr és Bucsi Réka animátor után most egy újabb magyar tagot avattak.

397 új taggal bővült az Oscar-díjakról döntő amerikai filmakadémia, köztük egy magyar alkotó, Flesch Andrea is meghívást kapott a jelmeztervezők csapatába – számolt be a magyar.film.hu.

Flesch Andrea évek óta az Európai Filmakadémia tagja, nemrég pedig díjazták a Magyar Mozgókép Fesztiválon.

Több mint 50 nemzetközi és magyar filmben működött közre jelmeztervezőként. Az évek során olyan elismert rendezőkkel dolgozott együtt, mint Enyedi Ildikó (A feleségem története), Ari Aster (Fehér éjszakák), Peter Greenaway (Tulse Luper bőröndjei), Peter Strickland (The Duke of Burgundy), Brady Corbet (Egy vezér gyermekkora), Wash Westmoreland (Colette), Till Attila (Tiszta szívvel) és Gárdos Éva (Budapest Noir).

Olyan színészeket öltöztetett, mint Léa Seydoux, Florence Pugh, Keira Knightley, Isabella Rossellini, Hugh Jackman és Robert Pattinson. Munkáit a British Independent Film Awards (BIFA), a Magyar Filmdíj, a Satellite Awards, a Seattle Film Critics Awards, a Canadian Screen Awards, valamint az International Online Cinema Awards a legjobb jelmeztervezőnek járó díjra jelölte.

TikTok-platformján az elmúlt hónapokban hatalmas népszerűségnek örvend Florence Pugh színésznő jelmeze a Midsommar, azaz a Fehér éjszakák című filmből. A szó szerint tetőtől talpig virágokból álló jelmez hihetetlen népszerűségnek örvend, sokan megpróbálták elkészíteni saját változatukat is. Ezt a virágokkal borított ruhát szintén Flesch Andrea tervezte, akivel az Index a film premierje után készített interjút a munkafolyamatról. A kosztümöt azóta elárverezték, több mint húszmillió forintért kelt el.

Ilyen videóból többet is találni, de persze azért az eredetit megközelíteni sem tudják ezek ruhák.

Az Oscar-díjak odaítéléséről döntő amerikai filmakadémia (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) évente bővíti tagságát a filmszakma különböző területeiről. Flesch Andrea mellett tíz jelmeztervezővel növekedett a testület száma ez évben, tavaly Rév Marcell az operatőrök, Bucsi Réka pedig a rövidfilmes-animációs alkotók közé került be a testületbe.