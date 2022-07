A brit Nemzeti Galéria festményeihez ragasztotta magát néhány tüntető

A 22 és 23 éves fiatal klímaaktivista tiltakozását akarta kifejezni a brit kormány nemrégiben jóváhagyott olaj- és földgázberuházásával kapcsolatban, a kormány ugyanis negyven ilyen beruházásra bólintott rá az elkövetkező évekre. A két fiatal egy nappal az eset előtt a silverstone-i pályára tört be, hogy megzavarja a Brit Nagydíjat – írja a Guardian.

A megrongált mű John Constable egyik tájképe: a festményt annak disztópikus újragondolásával fedték be, majd pillanatragasztó segítségével a kerethez ragasztották magukat. A pár egy „Just stop oil” feliratú pólót viselt.

Az aktivisták hétfő délután mutatták be a performanszot. A hamarosan kiérkező rendőrök kiürítették a termet. A mozgalom, amely a Just stop oil nevet viseli, nem először tiltakozik ilyen módon: a tagok múlt héten is több festményhez, többek között egy Van Goghhoz is odaragasztották magukat.