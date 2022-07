Látogasson Amszterdamba a Müpával!

A Müpa és a Budapesti Fesztiválzenekar idén is megrendezi közös, 2013-ban indult tematikus fesztiválját, amelynek középpontjába a tavalyi megújulás után ismét egy város került. Szeptember 16-tól 30-ig Amszterdam és Budapest között épül meg a képzeletbeli híd a kultúra segítségével: klasszikus zene, jazz- és popkoncertek, valamint kultikus filmek kísérik a hollandiai utazást.

Ősszel folytatódik a Müpa és a Budapesti Fesztiválzenekar (BFZ) közös fesztiválja, az Európai Hidak, ezúttal Amszterdammal a fókuszban; a város egyedi kultúrájába könnyűzenei és klasszikus koncertek mellett kultfilmek vetítése nyújt betekintést.

Az eseménysorozat alatt Budapesten lép fel többek között az Amszterdami Concertgebouw Zenekara Fischer Iván vezényletével és Kelemen Barnabás hegedűjátékával, a streaminglistákat vezető fúziós zenét játszó zongorista, Joep Beving, Fassang László és holland pályatársa, Sietze de Vries pedig orgonapárbajt vív.

A fesztivált a Metropole Orkest bő hatvantagú formációja nyitja állandó vendégkarmesterük, Miho Hazama vezetésével, a holland roots-rockban utazó Dawn Brothers az idestova húsz éve Magyarországon is élő osztrák dalszerző-előadóval, Ripoff Raskolnikovval ad közös koncertet, és az Európai Hidak kedvéért áll össze a tavaly az év európai jazz-zenészének választott Tineke Postma szaxofonos az Amsterdam–Budapest Underground nemzetközi kvartettet alapító Fenyvesi Márton gitárossal és Tristan Renfrow dobossal.

A Budapesti Fesztiválzenekar is Amszterdam nyitott kultúrájához illő hangversennyel készül: a pár éve elhunyt Louis Andriessen különleges darabja mellett Mozart saját maga és testvére számára írt kompozíciója, valamint Beethoven grandiózus Eroicája is felcsendül. De Fischer Iván nemcsak a BFZ-vel, hanem az Amszterdami Concertgebouw Zenekarával is fellép, amelynek tiszteletbeli vendégkarmestere. A hangversenyen Bartók Pest, Buda és Óbuda egyesítésének évfordulójára írt Táncszvitje és – Kelemen Barnabás közreműködésével – Hegedűversenye, végül Beethoven V. (c-moll, „Sors”) szimfóniája hangzik el.

A filmművészet holland vonatkozású remekeit is újranézhetjük Réz András filmesztéta kalauzolásával, látható lesz mások mellett a Párizs, Texas és a Leány gyöngy fülbevalóval.

Nemrég írtuk meg, hogy a következő három évben Budapest – Hollandia kiemelt kulturális partnereként – a korábbiaknál is több holland kulturális esemény befogadója lesz. Lesznek programok a klasszikus képzőművészettől a kortárs irodalomig, a kerékpáros kultúrától a világszínvonalú popzenéig vagy a jazzig. Szeptember 16-tól 30-ig a vibráló és sokszínű Amszterdam lesz a főszerepben.

(Borítókép: Metropole Orkest. Fotó: Reinout Bos)