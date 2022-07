Főszerepben a női gördeszkások

Milyen médiamegjelenést kaptak globális viszonylatban a női deszkások a 2000-es évek elejéig, és milyen változást hozott a közösségi média ebben a szubkultúrában? Hogyan reagálnak a különböző világmárkák a nők gördeszkás iparágon belüli alulreprezentáltságára? Hogyan tud egy tárgy, logó vagy reklámkampány hozzájárulni a közösség láthatóságához? Többek között ezeket a kérdéseket vizsgálja a TELEP Galéria WE CAN SKATE IT! című kiállítását meghosszabbítva július 10-ig láthatják.

2021 nyarán először hirdettek kizárólag nőknek szánt gördeszkás eseményt Magyarországon – a szervezőket is meglepte, milyen sok lány és fiatal nő látogatott el az alkalomra. Az egyszeri találkozóból idővel eseménysorozat lett, így alakult meg a Girlsk8sessions Hungary azzal a céllal, hogy erősítse a női gördeszkázást, amely idáig még fogalomként is alig létezett a hazai közegben. Idén év elején egy ilyen eseményre az Index is ellátogatott, amiről riportot is közöltünk.

A TELEP Galéria WE CAN SKATE IT! című kiállítása a Girlsk8sessions-re rendszeresen járó lányok közreműködésével készült, és célja, hogy láthatóságot adjon a magyar női gördeszkásközösségnek, egyúttal bemutassa a gördeszkázás szubkultúráján belüli társadalmi egyenlőtlenségek kulturális vonatkozásait. A tárlat a fotográfia, a mozgókép és a tárgyak rendszerén keresztül hozza a látogatót közelebb a hazai gördeszkázó fiatal nők személyes történeteihez, illetve a gördeszkázás és a nők viszonyát érintő globális jelenségek megértéséhez.

Nők a gördeszkázás megjelenése óta jelen vannak az egyesek által sportként, mások által életstílusként hivatkozott mozgásformában, ennek ellenére a gördeszkázásra épülő iparágban évtizedekig alul reprezentáltak maradtak. Az elmúlt években azonban a gördeszkázás mint sport jelentős fejlődésen ment keresztül:

javult a közösség és az iparág nőkhöz való viszonya, változás indult be a versenyszervezők, a szponzorok, a gyártók oldalán és a médiában.

Ezzel párhuzamosan világszerte elindultak a nőknek szervezett gördeszkás események is, amelyek a szubkultúra mai napig marginalizált csoportjainak biztosítanak támogató és biztonságos közeget a gyakorlásra és fejlődésre. A kezdők a találkozókon olyan példaképeket látnak, akikkel könnyebben tudnak azonosulni és önbizalmat szereznek, amely által magabiztosabban tudnak érvényesülni a girls-only sessionökön kívüli vegyes csapatokban és városi terekben is.

A kiállítás részeként debütált a TELEP Galéria kezdeményezésére a Vans támogatásával Hajnal Ádám által készített 12 perces dokumentumfilm, amelyben a Girlsk8sessions Hungary tagjai mesélnek a gördeszkás élményeikről és a közösséghez fűződő viszonyukról. Ugyancsak a kiállításon látható először a Girlsk8sessions Hungary néhány tagjáról készült portrésorozat, melyet Mohai Balázs fotográfus jegyez. A tárlaton emellett a gördeszkás közeg jellemző tárgyai és az azokhoz kapcsolódó személyes történetek is feltűnnek, valamint azok a termékek is, amelyek a közelmúltban részben a női gördeszkázás népszerűsítésének szándékával kerültek piacra.

(Borítókép: Mohai Balázs)