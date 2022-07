Az ATV-nél „hánynak” a szekértábor-logikától

Az interjú „hivatalos” része előtt megállapítottuk, hogy iszonyú meleg van – negyvenkét fokot mutatott a hőmérő a kocsiban. Tévés vezérigazgatóként és mint rádióalapító, mit tart a saját felelősségéről olyan kérdésekben, mint például a globális felmelegedés?

A környezetvédelem és a klímaváltozás önálló műsort kapott a rádióban, és a tévében is gyakran téma, beszélgetünk róla. Az emberek akkor kezdenek el foglalkozni globális problémákkal, mikor az már hangosan kopogtat az ajtón. Azt sajnos látjuk, hogy az emberek olyan időszakban, amikor anyagilag nehezebb helyzetbe kerülnek, szórakoztatásra vágynak inkább a képernyő előtt. Amikor katasztrofálisra fordul a helyzet, akkor persze mindenki azzal foglalkozik.

Akkor kezdi érdekelni az embereket egy veszélyes tendencia, amikor már bekövetkezett a baj?

Az igazi érdeklődés akkor ébred fel. Ezt láttuk a járványnál is: akkor „fordultak rá” az emberek a témára, amikor bezárták az országot.

Egy idő után a legkomolyabb, legtragikusabb témára is ráunnak a médiafogyasztók?

A rossz híreknek van egy lefutása, például az ukrajnai háború kapcsán is azt tapasztaltuk , hogy a kezdeti lázas érdeklődés után, ma már sokan átugorják ezeket a híreket.

Egy kiáltás, és megyünk tovább

Figyelik, mennyi idő alatt kerül le a címoldalról egy háború, vagy járvány?

A nézettség elég pontos mérőszám. Azt tapasztalom, hogy hat-nyolc hét után a legszörnyűbb téma is megkopik az emberek többsége számára, illetve erősen csökkenni kezd a tömeges érdeklődés.

Ezek szerint meglepően és sajnálatosan korlátozott lehetőségei vannak a médiának a közvélemény befolyásolására a fontos ügyek érdekében?

Szomorú, és talán túlzás is ezt így leegyszerűsíteni, de egy kiáltás, aztán megyünk tovább.

Az ATV magántelevízió létére közszolgálati feladatokat lát el a tömegtájékoztatás terén, időnként a közszolgálati televíziónál objektívabb megközelítéssel. Ez tudatos vállalás?

Nem szoktam mások munkáját minősíteni, mi ebben is az élni és élni hagyni elvet követjük. A Reuters-felmérésből valóban kiderült, hogy az ATV az egyik legmagasabb bizalmi indexszel rendelkező magyar sajtóorgánum. Az internetes oldalak többségét is magunk mögött hagytuk. Ebből az is következik, hogy egyelőre kár lenne temetni a televíziót, mint információt közvetítő csatornát. A tévé szerencsére nem dinoszaurusz. Mi mindig is hiteles, kritikai attitűdre törekedtünk, és ilyen szempontból nem is változtunk az eltelt tizenkét év alatt. Stílusbeli, korosztályos változások voltak, műsorvezetők, szerkesztők jöttek és mentek, de az alapelv változatlan.

Kritizálni ellenzékből lehet igazán, voltak olyan munkatársaik, akik időközben ellenzéki politikussá váltak, tehát ilyen szempontból vitatható, hogy mennyire változatlan az ATV.

A fő értékeket tekintve nem változott, karakterében persze igen. Szerintem nyitottabb, pártfüggetlenebb lett a mostani ATV a 10-12 évvel ezelőttihez képest.

Mire alapozza ezt a kijelentését?

Azon a burokrendszeren, amely a mostani politikai világot jellemzi, a kialakult szekértáborokon szerintem rég túllépett az ATV.

Olyan közösség jött létre nálunk, akik nem kérnek a szekértábor-logikából. Sőt, ha erősebben akarom kifejezni magam, azt is mondhatom, hogy hánynak tőle.

A Spirit FM-nél is ez az irány?

Egyértelműen. Ott már az alapoknál lefektettük ezeket az értékeket. Azért is kerestünk kritikus arcokat, akiknek a stílusával lehet vitatkozni, de abban biztosak vagyunk, hogy függetlenek, nem lehet elvitatni tőlük, hogy felette állnak annak a kisstílű szekértábor-logikának, amelyről beszéltünk.

Puzsér a pajzson

Mint például Puzsér Róbert?

Ő egyértelműen ilyen médiaszereplő, ahogy Hont András vagy Ceglédi Zoltán is. Vagy ott az Ostrom című műsor Tarjányi Péterrel, aki szintén olyan személyiség, akiről sokan formálnak markáns véleményt. Azzal, hogy a rádió ilyen kollégákat emelt pajzsra, meghatározta a Spirit FM indentitását is.

Kinek készítik a megosztó műsorokat?

A rádióval kapcsolatban azt láttuk, hogy kinőtt egy olyan elitellenes, rendszerkritikus véleményvezér közösség a Facebookon, akiknek nem volt hagyományos médiafelületük. Számukra a Spirit FM egy kis fészek, és ilyen az Öt című műsor az ATV-n. Ezek az emberek egymással is vitatkoznak, néha veszekednek is, de ez a jó. Ha megnézzük azt a tábort, aki követi őket, kíváncsi a véleményükre, több százezer embert látunk.

A Spirit FM tulajdonosi szempontból hogyan kapcsolódik az ATV-hez?

A rádiót az ATV munkatársaival alapítottuk. A tulajdonosi struktúra és a pályázati stratégiánk is ezt tükrözi. Minket kell szidni, vagy szeretni a frekvencia miatt is.

Mit ért pályázati stratégia alatt?

Azt, hogy másfél évig küzdöttünk a mostani állandó frekvenciáért. Komoly anyagi áldozatokat hoztunk, hogy ez a csatorna folyamatosan szóljon. Mi voltunk az egyetlen olyan közösség, akinek ez annyira fontos volt, hogy ideiglenes frekvenciáért is pályázott, és fizetett is érte . Ez a csapat kizárólag az ATV-ben is dolgozó kollégákból áll, a szakmai vezető a televízióban is tevékenykedő Korvin Tibor, az elnök pedig én vagyok. Ezért mondhatjuk, hogy ATV-közeli, de nem az ATV tulajdona.

A haszon is megoszlik a dolgozók között?

Igen, az egyesület köteles gondoskodni a rádió finanszírozásáról. Mivel ez közösségi rádió, itt egészen más összegekről beszélünk, mint a kereskedelmi rádióknál. Igazából ez egy örömrádió.

Fedezik a bevételeik a kiadásokat?

Rentábilisan működik a rádió, nagyjából két-három év alatt behozza az egyesület az eddig felhalmozódott költségeket. Azt tudni kell, hogy a közösségi rádiózás egészen más keretek között folyik, mint egy kereskedelmi rádió. Feleannyi a reklámidő, nincs frekvenciadíj sem, viszont a kollégák díjazása is sokkal alacsonyabb, mint egy kereskedelmi rádiónál.

Kultikus Spirit

Cserébe szabadabban dolgozhatnak? A Tilos Rádió lehet a modell?

Vonható párhuzam. Az a lényeg, hogy a rádió elérjen egyfajta kultikus státuszt. Kicsit underground, de mégis sokak számára érdekes hang jellemezze, és soha ne legyen unalmas.

Ki hallgat ma rádiót?

Az autóvezetők, illetve akik otthon vannak. Van egy jelentős idősebb generáció is, de mivel ez egy budapesti frekvencia, számíthatunk arra is, hogy a fővárosi fiatalok markáns véleményt formálnak a közéleti kérdésekben, illetve érdekli is őket ez a téma. Tekintve az autós forgalom alakulását, egyre több idejük jut a rádióműsorokra. De a tréfát félretéve, a Spirit FM szerintem a rádiózás Kazinczy utcája.

Mert ott volt a Tanárképző Főiskola?

Nem, a romkocsmás, fiatalos környezetre gondolok. Volt szerencsém Puzsér Róberttel koccintani a Kazinczy utcában, és egy idő múlva egyre több húsz-huszonöt éves rádióhallgató – főleg hölgy – kért tőle közös fotót.

Puzsér Róbert valóban feltűnő, sőt harsány jelenség a magyar média világban.

A harsányság igen fontos elem a médiapiac új szereplői számára. A televíziós és rádiós piac is túltelített, és a harsánysággal lehet átütni az ingerküszöböt, elérni, hogy ne fulladjon érdektelenségbe egy új intézmény. A Spirit FM műsorvezetői, hangjai egyszerre ugorják át az ingerküszöböt és képviselnek olyan értékeket, amelyekkel tudunk azonosulni, tehát jó, hogy a mi csapatunkat erősítik. A stílus mindenkinek a saját döntésén és képességein múlik. Nyilván létezik egy morális határ, amelyet nem szabad átlépni.

Ki húzza meg ezt a határt?

A gyakorlat, illetve a törvény. A közszereplőkkel kapcsolatban az a bírói gyakorlat, hogy alapvetően több kritikát kénytelenek elviselni, de van egy szint az emberi méltóság megsértése szempontjából, amit már nekik sem kell tolerálniuk.

Puzsértől nem idegen, hogy páros lábbal ugorjon neki egy-egy általa nem kedvelt celebnek, politikusnak, nem vigyázva különösebben annak emberi méltóságára.

Az ő kritikái híresek, de eddig a rádióműsorában mindig tartotta a határokat. Még egy perünk se volt, amelyből vesztesen kerültünk volna ki miatta.

Mennyire szól bele most a politika a tévé és a rádió munkájába?

Ugyanaz folyik a versenypiacon, mint a közszférában. A sajtófőnökök nyomulnak, próbálják saját portékáikat eljuttatni a mi felületeinkre, de a döntés szabadsága a miénk, és ezzel élünk is.

Vannak olyan eszközei, akár gazdaságiak is, a folyamatos kétharmaddal kormányzó politikai erőknek, amelyeket önökkel szemben is érvényesíteni tudnak?

Tizenkét év alatt nem éltünk át retorziót, bízunk benne, hogy a következő tizenkét évünk is így telik majd, függetlenül attól, hogy épp ki kormányozza az országot. Egészséges nyomulás van minden politikai résztvevő felől.

Kapnak telefonhívásokat politikusoktól egy-egy kényesebb témát feldolgozó műsor után, vagy előtt?

Minket nem szoktak politikusok hívogatni, bár olyan van, hogy valaki be szeretne kerülni egy műsorba.

Azok, akiket önök hívnak, többnyire vállalják a szereplést?

Ha úgy döntenek, hogy ez az ő érdekük is. Kampányidőszakban például az a fél, aki épp nagyon vezet, ritkán vesz részt vitaműsorokban. Ez valahol sajnos logikus, hiszen csak veszíthet, többet nyerni meg már nem tud. Kiegyenlítettebb politikai viszonyok között valószínűleg nagyobb lenne a részvételi hajlandóság minden szereplő részéről, főleg kampányidőszakban.

A két választás között derül ki, hogyan váltják valóra a kampány során tett ígéreteket. Ilyenkor könnyebb vendéget hívni?

Most nehezebb politikusokat hívni a vitaműsorainkba, mint korábban bármikor. Ez nemcsak a kormányoldalra, hanem az ellenzékre is vonatkozik. Az április harmadikai választás eredményeit az ellenzéki oldal finoman szólva is jelentős csalódásként élte meg, így sok politikusuk inkább elvonul a nyilvánosság elől.

Miért tartja mellőzhető fórumnak a sajtót a magyar politikusok jelentős része?

Sok olyan sajtóssal találkozunk, aki úgy védi az „ügyfelét”, hogy inkább nem engedi a nyilvánosság elé, mert ez kevésbé kockázatos.

Én úgy látom, hogy ez a fajta kockázatkerülés stabilizálja az erőviszonyokat. Tizenkét éve ugyanazt a filmet nézzük.

Fiatalos, harsány tartalmakról beszél, miközben hagyományos műveltségi vetélkedőket is készítenek, mint a Gundel Takács Gábor vezette Géniusz. A magyar kereskedelmi televíziózásból ez a műfaj már kikopott. Maguk miért csinálják?

A nézőink tőlünk elvárják, hogy okos embereket láthassanak a képernyőn. Ez egy intelligens tévé. Ehhez tökéletesen illeszkedik egy műveltségi vetélkedő. Azzal is vitatkoznék, mennyire kopott ki a műfaj. Ha megnézzük a külföldi tévék műsorát, több országban ma is rendületlenül folytatódik a Legyen ön is milliomos és egy sor hasonló, tudásalapú vetélkedő. A magyar kereskedelmi tévék kínálatából valóban kifakult ez a formátum az elmúlt években. Gundel Takács Gáborral szép nézettséget értünk el, és a Televíziós Újságírók díja szakmai díj is bizonyítja, hogy jól döntöttünk. Három-négyszázezer néző húzza alá, hogy van igény ez ilyenfajta műsorokra.

Az ATV óvja a törvényhozókat reklámadótól

Mennyire érinti a reklámadó lehetősége az ATV-t?

Még nem vezették be, egyelőre tehát nincs, és nagyon erősen bízom benne, hogy nem is lesz.

Mit jelentene az önök számára, ha mégis bevezetnék?

Egy ilyen pluszteher a nagyobb szabású műsorok fejlesztését, gyártását akadályozhatja meg. A hírjellegű műsorok, stúdióbeszélgetések kisebb költségvetéssel működnek, egy vetélkedő, gasztroműsor, női talk show nagyobb büdzsét igényel. Remélem, a törvényhozók is úgy ítélik meg, hogy egy reklámadó többet ártana, mint használna a magyar gazdaságnak. Lassítja azt, és a jelen problémák között elenyésző bevételt jelentene a költségvetés számára. A nemzetközi techcégek részben biztosan kibújnának alóla, így az igazi vesztesek a hazai vállalkozások lennének. A jó hír, hogy még nincs visszavezetve.

Visszatérve a Spirit FM rádióra, nemrég megkapták tíz plusz hét évre azt a budapesti frekvenciát, melyen korábban a Klubrádiót foghatták a hallgatók. Kívánnak országossá válni?

Igen, ha látunk megpályázható vidéki frekvenciát, versenybe szállunk érte. Továbbra is azt tudom mondani, hogy túltelített a magyar médiapiac, nem bír el ennyi rádiót, hír- és tévécsatornát, szükségszerű a szűkülés a válságtól függetlenül is. Akik benne maradnak a versenyben – az ATV és a Spirit FM köztük lesz –, a piac szűkülésével jobban fognak járni. Ez végső soron üzlet.

Hogyan érinti cégüket, hogy sorra szűnnek meg jobboldali médiumok, mint a Life TV, Ozone TV, Pesti TV, és néhány print kiadvány is?

A Life és az Ozone esetében leépítésről van szó, kollegáik jelentős részétől megváltak és nem lesznek saját gyártású műsoraik. A Pesti TV az interneten folytatja.

Átkerülhetnek a felszabaduló szakemberek, formátumok az ATV-hez?

Jelen körülmények között a mi csapatunkat tartom a legjobbnak, nem látok olyan kollégát a képernyőn, akit le kéne cserélni egy megszűnő, vagy leépítés alatt álló televíziós csatorna valamilyen munkatársára. Volt olyan időszak nálunk is, amikor kirúgási hullámok idején tudtunk igazolni új munkatársat, akik minket erősítettek, de a mostani nem ilyen.

Nyereséges vállalkozás az ATV?

Az ATV helyzete az utóbbi években gazdaságilag is stabil, nyereséges a cég.

Mekkora nyereségről van szó?

Nem jelentős, néhány tízmillió forintos az intézmény nyeresége, de ez azt jelenti, hogy nincs veszteség. Nyilván sok múlik azon, hogy áll majd a forint ősszel. Elég nagy a devizás kitettségünk, sok mindenért kell euróban fizetnünk. Ez az év ilyen szempontból nehezebbnek ígérkezik, mint az elmúlt két év.

Létezik egy ATV–Index-együttműködés. Mit ad, és mit kap az ATV ezzel a kooperációval, illetve az olvasókért és nézőkért folytatott piaci versenyben miért lehet létjogosultsága egy ilyen összefogásnak olyan médiaszereplők között, akik bizonyos felületeken akár egymás vetélytársai is lehetnek.

Nehéz gazdasági környezetben különösen értékesek a megfelelő szakmai partneri viszonyok. Az index.hu továbbra is sok százezer (millió – a szerk.) ember számára Magyarország nyitóoldala, és az ATV-n sugározzák Magyarország legnézettebb politikai műsorait. Egy tévé és egy internetes oldal nem feltétlenül konkurál egymással, viszont mindkét intézménynek hasznos, ha meg tud jelenni a másik felületén, vagy ha egy közös produkcióban a költségeket meg tudja osztani. Jelenlegi partneri viszonyunk arról szól, hogy ATV-s arcok feltűnhetnek az index.hu videórovatában, de nyitottak vagyunk közös gyártású műsorokra is, valamint kölcsönösen szemlézzük a szakmai tartalmakat. Az ATV Csoport nemzetközi partneri viszonyokat illetően is aktív, gondoljunk csak a CNN-nel és a Deutsche Wellével kötött együttműködésünkre.

(Borítókép: Németh S. Szilárd. Fotó: Papajcsik Péter / Index)