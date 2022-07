A szél kihívásaira a fa a gyökereivel válaszol

Jazz-játszótér gyerekeknek, fafaragás helyi Junior-Príma-díjas mesterrel, festészeti műhely bakonyi arcokkal – ez várja a bakonybéli Faünnepen az érdeklődőket. A Kultháló monostori bázisán a közönség is részesévé válik az alkotó folyamatnak.

Nemcsak Magyarországon, de a régióban is ismert volt évszázadok óta a bakonybéli fafaragás – július közepén erre emlékeznek számos programmal Bakonybélben.

A szerkesztőségünknek küldött közlemény szerint a bakonyi hegyek közt megbúvó Szent Mauríciusz Monostor szerzetesei számára a természet tisztelete, a fenntartható környezet fontos értékek, csak úgy, mint a kultúraközvetítés és a helyi közösség bevonása.

Július 16-án Dés András Kiss Judit Ágnes költővel interaktív-improvizatív gyerekműsorral várja a családokat, ahol hinta, csúszda és mászóka helyett hangokkal, ritmusokkal és érzésekkel játszanak, alkotnak közösen meséket.

A gyerekekkel való közös játék, improvizálás arról szól, hogy mi, a jazz-zenészek és a gyerekek kölcsönösen adjunk egymásnak valamit. Ők a frissességet, az előítélettől mentes nyitottságot, a játék felhőtlen élvezetét, mi meg azt, amit megtanultunk arról, hogy miként lehet mindezt átültetni a zenébe – dallammá, harmóniává, ritmussá tenni

– mondja Dés András.

Hangok a fában

Zenésztársaival bevonják az alkotási folyamatba a kicsiket és nagyobbakat, ezzel is tükrözve a Kultháló szellemiségét. A Veszprém – Európa Kulturális Fővárosa 2023 kulturális alprogramjának célja az is, hogy a helyi lakosság szélesebb rétegei is bekapcsolódjanak a kreatív alkotás folyamatába és a civil társadalom minél szélesebb rétegeit sikerüljön így integrálni.

Novák Erik rendező, producer Bakonybéli arcok című képzőművészeti projektjében önkéntes helybéliek állnak modellt.

„Mióta a fővárosból Bakonybélbe költöztem és volt alkalmam megbarátkozni a generációk óta itt élő tősgyökeres helybéliekkel, megérintett az egyszerű, tiszta és becsületes közeg, a természetben barázdálódott arcok festményre kívánkozó karakterei” – mondja Novák. Művei, közte a vértanú szentek nemcsak egy kiállítóterem elszeparált részében lesznek láthatók,

hanem megszületésük közben, valamint a falu közterein is.

A helyi fafaragó művésztől, Kropf Milántól a fák szeretetének szépségét és megmunkálásuk csínját-bínját lehet ellesni a Faünnepen.

„Számomra az alkotás egy lelket gyógyító tevékenység. Gyökeret eresztettem általa. Mélyebben tudtam kapcsolódni a természettel, a kultúránkkal, az őseink tudásával, az emberekkel. Az én zárkózott világomra egy új ablakot nyitott a kézművesség. Emberi kapcsolataim nagy része ezen a fonálon keresztül érkezett életembe” – mesél motivációjáról Kropf Milán.

A Junior Prima-díjas fafaragó mester foglalkozásának elsődleges célja a faragókés biztonságos használatának elsajátítása és a mesterség népszerűsítése kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Baán Izsák bakonybéli perjel szerint a Fa-ünneppel szemléletet is szeretnének formálni. A természet megbecsülésére is igyekeznek felhívni a figyelmet.

„A szél kihívásaira a fa a gyökereivel válaszol” – mondja Illyés Gyula. Egyre inkább igaz, hogy viharos időket élünk, s az erősödő kihívásokban a monostor – melynek parkjában évszázados faóriások állnak – maga is, mint egy evangéliumi talajból táplálkozó fa, a gyökerek megerősítésére hívja mindazokat, akik részt vesznek a község Fa-ünnepén.

Az események a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával valósulnak meg.

(Borítókép: Oláh Gergely Máté)