Tizedik alkalommal kerül megrendezésre a Cirkuszok Éjszakája, amire látványos műsor készül nemzetközi hírességekkel karöltve. A nagyvolumenű show mellett egy rekordkísérlet is helyet kap Zamárdiban, július 16-án este.

A Richter Flórián Cirkusz A Cirkuszfesztiválok Bajnokai című előadás kibővített változatát Magyarország legnagyobb cirkuszi sátrában adja elő a cirkuszvilág olyan sztárjaival, mint Peter Shub vagy Kristóf Krisztián.

Az Egyesült Államokban, Philadelphiában született Peter Shub színészként és rendezőként is nagy sikereket aratott a humor világában. Számos kiemelkedő, nemzetközi tv-műsorban szerepelt, mint az RTL Saturday Night Comedy, a Kölni Comedy School vagy a Philadelphia Opera Company.

A világhírű rendezővel, Roman Polanskival is együtt dolgozott az „Amadeus” című színházi darabban.

A cannes-i Nemzetközi Színházi Fesztiválon elnyerte a zsűri díját a Szép éjszakát egy estére című vígjáték-szólóműsoráért. A Monte Carlói Nemzetközi Cirkuszfesztivál Ezüst Bohóc-díj nyertese.

Fellép továbbá Kristóf Krisztián zsonglőrműsorával, aki a Tim Burton által rendezett Dumbo-filmnek volt a cirkuszszakmai vezetője és koreográfusa. A színpadon láthatjuk még az ausztrál Duo Urban légtornászpárost, az Ezüst Bohóc-díjas Duo Stauberti egyensúlyozó művészt, valamint újból a porondon köszönthetjük Richter Edithet és Richter Flóriánt.

A cirkuszművészet népszerűsítését segítő eseményen még egy rekordkísérletre is készül Locsmándi Anita és négylábú barátja, Susy, a magyar rekorder kiskutyus. Az új rekordkísérletük célja, hogy felhívja a figyelmet, milyen fantasztikus partnerek a keverék kutyák, és legyen bármilyen is a színük, származásuk, ők is hihetetlen teljesítményekre képesek, csak úgy, mint fajtatiszta társaik.

A Cirkuszok Éjszakáját Zamárdiban július 16-án, szombaton tartják, este hét órától. Az előadás előtt artistapróbák várják a nézőket, akik kipróbálhatják a cirkuszi kellékeket is.