Gálvölgyi János: Olyan még nem volt, hogy belém rúgtak volna az utcán

Gálvölgyi Jánossal a Hivatásos rajongó című beszélgetőkönyvének megjelenése apropóján készített interjút az RTL. A színész egy kérdésre válaszolva elmondta, hogy nagyon közel álltak egymással a nemrég elhunyt Moldova Györggyel.

Amennyire Gyurival jóban lehetett lenni, jóban voltunk. Nem voltunk barátok, de nagyon régóta ismertük egymást. Moldován nőttem föl, faltam a könyveit

– fogalmazott.

Mindeközben arról is beszélt, hogy több színház – az Aczél György-féle „Három T” (tiltott, tűrt, támogatott) rendszeréhez hasonlóan – ma is rengeteg pénzt kap a kormánytól. „Pontosan tudjuk, hogy van olyan színház, amely nemhogy támogatva van… Öntik bele a pénzt, miközben durva hasonlattal annyi néző sincs ott egy héten vagy egy hónapban, mint Pintér Bélánál egy főpróbán” – mondta, utalva arra, hogy a Pintér Béla és Társulatát (ahol ő maga is játszik) a „tűrt” kategóriába tudná sorolni jelenleg.

Azt azért furának tartom, hogy olyan előadások, amelyekre kíváncsiak a nézők és adnak is valamit, azokat miért nem lehet támogatni. Nem tudom, látják-e, látták-e ezeket a hatalom emberei, vagy hogyan döntik el ezeket a dolgokat

– fejtette ki Gálvölgyi János, utalva ezzel a színházaknál kialakult helyzetre.

A színész azt is elmondta, hogy a rendszerváltás előtt nem érdekelte a politika, mivel akkor

egy párt volt, kit érdekelt a párt? Engem az érdekelt, hogy én lehessek a szép, népszerű Gálvölgyi

– mondta erről. Utána viszont elkezdte követni a politikai eseményeket, de bevallása szerint nem sok atrocitás érte emiatt.

Ha azt mondom, két ilyen eset volt, már sokat mondok. Azok is régebben. Olyan még nem volt, hogy belém rúgtak volna az utcán. Az ellenkezője inkább jellemző

– fogalmazott az interjúban a színész.