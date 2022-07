Hatvan éve a színpadon – The Rolling Stones-kvíz

A hard rock stílus eredeti forrása, a zenekar, amely még a The Beatlesszel is felvette a kesztyűt, minden idők egyik legsikeresebb csapata, ami 1962. július 12-én lépett először színpadra a londoni Marquee Clubban, ez a The Rolling Stones. Az idei európai turnéjuk címe: Stones Sixty.

Az első felállást Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Ian Stewart és Dick Taylor alkotta. A dobos posztot 1963-ban átvette Charlie Watts. Bill Wyman 1963-tól 1993-ig volt a zenekar basszusgitárosa. Brian Jones 1969-es halála után Ronnie Wood 1975-ös érkezéséig Mick Taylor gitározott Richards mellett. Charlie Watts 2021-ben halt meg. Azóta Mick Jagger, Keith Richards és Ronnie Wood jelenti a The Rolling Stonest.

A jelenleg is aktív zenekar többszörösen szerepel a legnagyobb sikert arató koncertturnék listáján. 2017-ben indult fellépéssorozatuk koncertenként átlagosan kilencmillió dollárt termelt, mellyel magasan verik a többi előadó átlagát.

A Rock'n Roll Hall of Fame és a UK Hall of Fame tagjai, három Grammy-díj és egy Grammy-életműdíj birtokosai.

A Billboard magazin minden idők második, míg a Rolling Stone magazin minden idők negyedik legmeghatározóbb előadójának választotta őket.

A brit invázió élharcosai huszonöt stúdióalbumot adtak ki 1964 és 2016 között, és 200 millió lemezt adtak el.

Kezdetben feldolgozásokkal keresték kenyerüket, mára olyan világhíres slágerekhez kötjük a nevüket, mint az (I Can't Get No) Satisfaction, a Paint It Black, vagy az Angie.

A zenekar most is épp egy európai turnén van, ahol a következő hónapban Belgium, Ausztria, Svédország, Franciaország és Németország lesz az állomás. A hozzánk legközelebbi helyszín Bécs lesz július 15-én, de oda már minden jegy elkelt.

Sokszor hallunk a csapatról és rendszeresen találjuk magunkat szembe nyelves logójukkal, de valójában mennyire ismerjük őket? Itt a lehetőség, hogy letesztelje tudását, ez itt a The Rolling Stones-kvíz.

Minden kérdés megválaszolására 45 másodperc áll rendelkezésére. Jelölje meg a helyes választ, majd vagy várja ki az idő végét, vagy kattintson a "Következő kérdés" gombra. A linkre kattintva elindul a játék. Sajnos nem sikerült :(

