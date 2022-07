A Sziget halad előre, de nem felejt

A Sziget Fesztivál idén is felszólal a kirekesztés ellen. Különböző rendezvényekkel szeretnék érzékenyíteni a közönséget. Közben az ukrán háború károsultjait is támogatni akarják.

Folytatódik a Sziget által elindított, Szeretet Forradalma kezdeményezés, amellyel az augusztus 10-én kezdődő fesztivál az elfogadásra és a közös felelősségre hívja fel a figyelmet – írja az MTI.

Az elmúlt két év komoly nyomot hagyott mindannyiunkban, de mi most nem egyszerűen a régi életünket szeretnénk visszakapni, hanem az elmúlt időszak tapasztalataival, érzéseivel gazdagodva, ha úgy tetszik, megerősödve új gondolatoknak, alkotásoknak, élményeknek szeretnénk helyet adni. Részese lenni egy olyan, mindenki számára építő megújulásnak, mely a Sziget sokszínű szabadságában válhat teljessé

– idézi a Sziget által az MTI-hez szerdán eljuttatott közlemény Kádár Tamást, a fesztivál főszervezőjét.

Mint emlékeztetnek rá, a Sziget néhány éve hívta életre a Szeretet Forradalma kezdeményezést, amely a programokban is megnyilvánul. Idén is visszatér a Nagyszínpadra a Love Revolution Special, amely során minden nap 10 percben olyan előadások és rövid felszólalások színesítik az átállásokat, melyek a most zajló társadalmi változásokra és az ezzel kapcsolatos kollektív felelősségre igyekeznek felhívni a figyelmet.

Közös cél a művészet minden területén

A Sziget vendégeként a holland Aynouk Tan aktivista az elfogadás fontosságáról fog beszélni. Színpadra lép Franciaország egyik leghíresebb táncoslábú ikerpárja, a Les Twins is, akik táncosként, koreográfusként vagy modellként olyan szupersztárokkal és márkákkal dolgoztak együtt, mint Beyoncé és Missy Elliott, Jean-Paul Gaultier, a Chanel, a Gucci és a Prada. Külön a Szigetre összeállított koreográfiájukkal arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy mekkora problémát okozhat egy ember életében a kirekesztés.

Visszatér a Superar gyermekkórus: a Sziget által is aktívan támogatott program keretein belül képzett zenészek biztosítanak ingyenes művészeti képzést a fiatalok számára annak érdekében, hogy kulturális, vallási, nyelvi és szocioökonómiai háttértől függetlenül mindenkihez eljuthasson a zene és a zenélés pozitív hatása.

A Sziget reagál az Ukrajnában zajló háborúra is.

A Music Saves Ukraine szervezetével együttműködve a látogatóknak a fesztivál teljes időtartama alatt lehetőségük lesz támogatni a háború áldozatait, a program keretein belül pedig Kazka is színpadra lép. Az ukrán zenekar országuk szabadsága és békéje érdekében szólal fel.

A fesztivál utolsó napján a katalán Kamchatka társulat előadása hívja fel a figyelmet a menekültek helyzetére – áll a közleményben.

(Borítókép: A 2017-es Sziget Fesztivál 7. napja 2017. augusztus 15-én Budapesten. Fotó: Joseph Okpako / WireImage)