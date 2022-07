Ezekkel a gyerekkönyvekkel nem lőhetünk mellé nyáron

Nyáron családok tízezrei utaznak el azért, hogy kipihenjék a mögöttük álló időszak fáradalmait. A gyerekek számára ezek az alkalmak egyet jelentenek egy felfedezőtúrával, hiszen ilyenkor jobban megismerhetik az őket körbevevő világot, számos új ismeretre és élményre tehetnek szert. A környezetük megismeréséhez kitűnő társ lehet egy olyan könyv, amely kapaszkodót adhat a tájékozódáshoz, a gyerekekben felmerülő kérdések megválaszolásához. A Bookline Kids júliusra összeállított egy olyan ajánlót gyerekkönyvekből, amelyek Magyarország izgalmas látnivalóiról mesélnek, illetve arról, miért olyan összetett a minket körülvevő világ, és hogyan is tudjuk megvédeni.

Új úti célok felkutatásában adhat segítséget a Tengerecki – kalandok Magyarországon – Kortárs mesék és mondák című kötet, amely nemcsak útikönyvként szolgál, hanem egyben mesegyűjteményként is. A térképmelléklettel és bakancslistával ellátott kötet Magyarország titkos helyeit és rejtett természeti képződményeit mutatja be negyven egyedi mesén keresztül. A kötetben található írások mindegyike egy-egy régi mondán alapszik: ezeket a történeteket írta át huszonnégy író. A szerzők között találhatjuk többek között Berg Juditot, Böszörményi Gyulát, Somfai Annát vagy Boldizsár Ildikót.

Hagyományos, de annál izgalmasabb útikönyvekből áll Tittel Kinga Mesélő Budapest című sorozata. A több díjat elnyert könyvek a főváros rendhagyó, különleges, turisták által ritkábban keresett látnivalóit mutatják be a gyerekek számára. Az eddig megjelent négy kötetben a szerző már mesélt a Várnegyed titkairól, kilátókról és miniszobrokról, a Duna kincseiről, valamint Budapest többi érdekes helyszínéről.

A Bookline Kids által kiemelt, A Várnegyed titkai és a Mesélő Budapest című kötetekben az olvasók többek között olyan kérdéseknek járhatnak utána, mint hogy hol található Buda egyetlen megmaradt utcahídja, vagy hogy milyen titkot rejt a pizsamacsíkos ház udvarán található japánkert. De a zsebkönyveket lapozva fény derül arra is, hogy kik a hídmesterek, ki volt Budapest vőlegénye, illetve hogy miért kerülte messziről Ferenc József a budapesti Operát.

A természet megismerésében nyújthat kapaszkodót Peter Wohlleben Érted az állatok beszédét? című könyve. A több mint 20 éve családi és iskolai túrákat vezető erdész ismeretterjesztő kötetében megfigyeléseiről és kutatásairól mesél: az olvasmányos történeteket számos kvíz és játékos feladat is kiegészíti.

A kötetről Bényei Judit, a Bookline Kids zsűritagja, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem docense is elismerően nyilatkozott:

Peter Wohlleben erdész könyve az emberrel egyenrangú lényekként mutatja be a körülöttünk élő állatokat. Olyan kérdéseket tesz fel róluk, amelyek saját életünkben is alapvetők: hol laknak, mit esznek, hogyan beszélnek, mit éreznek, hogy boldogulnak a társaikkal, félnek-e, mit tesznek, ha veszélyben vannak?

Egyre több olyan írás jelenik meg a könyvesboltokban és a webáruházakban, ami kifejezetten a gyerekek számára próbálja bemutatni, miért fontos a környezetvédelem, illetve miként járulhatnak hozzá a legkisebbek is a Föld védelméhez – végső soron ahhoz, hogy a továbbiakban is legyen mit felfedezni, megismerni, tanulmányozni. Az ajánló épp ezért több olyan kötetre is felhívja a figyelmet, melyek kiemelkednek a környezetvédelemmel kapcsolatos alkotások közül. Ilyen a Mi mentjük meg a Földet! című könyv, amely 12 gyerek inspiráló példáján keresztül mutatja meg, hogy már a legkisebbek is mennyi mindent tehetnek a bolygónkért.

Mesék segítségével szól a témáról az Amikor a kukák világgá mentek című antológia is, hiszen benne ma élő szerzők írásai találhatók arról, hogy ők miként gondolkodnak napjaink legégetőbb kérdéséről, a környezetvédelemről, illetve a mindannyiunknak közös otthont adó Föld sorsáról.