Jön a koncertfilmek hete a Cinema MOM-ban

A programsorozat csütörtökön a Queen együttes legendás budapesti koncertjével és dokurészletekkel, az 1986-os Hungarian Rhapsodyval kezdődik. A film Mihály György producer útmutatásai alapján készült, Zsombolyai János rendezte, világszínvonalú magyar operatőrökkel, többek között Ragályi Elemérrel forgatott, Kabdebó Katalin, Losonci Teri, Miklós Mari, Pálfia Mariann és Pósán Zsuzsa által mesterien, feszes tempójúra vágott.

Pénteken a Depeche Mode együttes Spirits in the Forest 2019-es nagylemezének anyagával, szombaton David Gilmour az 1972-essel azonos című, 2017-es Live at Pompeii koncertjével, vasárnap John Lennon és Yoko Ono 1972-es Imagine című, szürreális és dokuelemekkel átszőtt zenés hangulatfilmjének digitalizált változatával, hétfőn Roger Waters A fal című 2014-es koncert-dokufilmjével folytatódik, majd ismét egy Queen-koncert, az 1975 karácsonyán forgatott, 2016-ban felújított A Night in Bohemia látható, a programsorozat végül a Beatles 1968-as Sárga tengeralattjárójának digitalizált változatával zárul.