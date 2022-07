A Trónok Harca sztárja lesz az új Éhezők Viadala film egyik főszereplője

Peter Dinklage, a fantasy sorozat Tyrion Lannistere is játszani fog az előzményfilmben.

Az Éhezők viadala közelgő előzményfilmjének társulatához a Deadline forrásai szerint Peter Dinklage is csatlakozni fog. A film címe az Énekesmadarak és Kígyók Balladája (The Ballad Of Songbirds & Snakes) lesz.

Dinklage Casca Highbottomot, az Akadémia dékánját fogja alakítani. Dinklage a filmben Tom Blyth-tal fog együtt játszani, aki a fiatal Coriolanus Snow-t alakítja majd. Suzanne Collins-regény adaptációját Francis Lawrence fogja rendezni, aki a franchise Futótűz című filmjét, valamint a Kiválasztott első és második részét is rendezte.

Dean Highbottom az egyik legbefolyásosabb ember Snow életében. A játékok rideg és bosszúálló arcaként ő állítja fel meg azokat a szabályokat, amelyek Coriolanus sorsának minden elenét meghatározzák. Nagyon örülök, hogy Peter kelti őt életre

− mondta el Lawrence.

(Borítókép: Peter Dinklage. Fotó: ANGELA WEISS / AFP)